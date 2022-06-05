Виробництво біодизелю у світі поб'є рекорди — які країни нарощують обсяги

Вчора 19:33 — Енергетика

До кінця 2022 року виробництво біодизеля у світі може досягти рекордного показника та зрости на 0,1 млн тонн, якщо порівнювати з 2021 роком.

Як повідомили аналітики Oil World , йдеться про рекордний показник у 48,4 млн тонн замість 48,3 млн тонн.

Обсяги виробництва будуть нарощувати навіть, незважаючи на суттєве підвищення цін на оливи. Це спонукало деякі країни знижувати частку біопалива у моторному паливі.

Де виготовлятимуть більше біодизеля?

Значно наростити обсяги виробництва можуть США. Прогнозовано, у 2022 році заводи випустять 9,3 млн тонн біодизеля, хоча у 2021 році виробили 8,5 млн тонн. Виросте також споживання соєвої олії при виробництві — з 4,3 до 4,7 млн тонн.

Аналітики переконані, що збільшиться кількість біодизеля і в Аргентині — з 1,7 до 1,8 млн тонн. Заохочує до збільшення продукції попит з боку Євросоюзу, який може імпортувати до кінця року 0,7 млн тонн екологічно чистого палива, порівняно з 0,41 млн тонн минулого року.

Де продукуватимуть менше ресурсу?

Водночас у Бразилії очікується скорочення виробництва біодизелю у 2022 році — з 5,91 млн тонн до 5,31 млн тонн. Незначне зниження виробництва екологічно чистого палива прогнозують також у:

Сінгапурі — до 1,75 млн тонн;

Таїланді — до 1,5 млн тонн;

Канаді — до 0,58 млн тонн.

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