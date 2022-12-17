Виробництво автомобілів у світі зросло на 7% — Finance.ua

Виробництво автомобілів у світі зросло на 7%
Виробництво автомобілів у світі поступово відновлюється після того, як у більшості країн зняли ковідні обмеження.
За даними Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА) за 9 місяців 2022 року світовий автопром виготовив більше 61 млн од. автотранспорту, повідомляє Укравтопром.
Відносно аналогічного періоду минулого року, обсяги глобального автовиробництва збільшились на 7%, а від допандемійного показника (9 міс. 2019р.) відставання становить 10%.
Найбільша частка в світовому автовиробництві належить легковим авто. З січня по вересень цього року було виготовлено 43,7 млн легковиків (+9% до апмр).
- Виробництво легких комерційних авто збільшилось на 7% — до 14,7 млн. шт.
- Великовантажних авто за звітний період було виготовлено майже 2,5 млн. шт. (-25%).
- Звітність з виробництва автобусів — 170 тис. шт. (+24%).
Лідерами з автовиробництва за підсумками перших трьох кварталів стали:
- Китай — 19 632 418 шт. (+7%);
- США — 7 515 829 шт. (+10%);
- Японія — 5 675 088 шт. (-3%);
- Індія — 4 133 398 шт. (+26%);
- Південна Корея — 2 695 690 шт. (+5%).
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