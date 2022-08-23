Виплати за ОВДП перевищують запозичення на 43,6 млрд грн — Finance.ua

Виплати за ОВДП перевищують запозичення на 43,6 млрд грн Вчора 11:14 — Фондовий ринок

Виплати за ОВДП перевищують запозичення на 43,6 млрд грн

Упродовж повномасштабної війни росії проти України обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 43,6 млрд грн перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, у період із 24 лютого до 21 серпня 2022 року сума, спрямована на погашення внутрішніх державних облігацій, становила 131,8 млрд грн, 1,5 млрд дол. США та 0,2 млрд євро; сума, що надійшла до державного бюджету від розміщення нових боргових інструментів на внутрішньому ринку, — 98,7 млрд грн, 0,9 млрд дол. США та 0,4 млрд євро.

Починаючи з квітня, обсяг отриманих урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП був нижчим за суму погашень за відповідними інструментами.

Упродовж минулого тижня дохідність за ОВДП, що розміщуються на аукціонах, не змінювалася.

Найбільший за обсягом портфель відповідних цінних паперів утримують банки — первинні дилери.

На другому місці — портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України. Він становить 13,3 млрд грн (14,8% від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні); 0,2 млрд дол. США (20,4% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США); 0,1 млрд євро (51,4% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро).

У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на 1,4 млрд грн та 2 млн дол. США.

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