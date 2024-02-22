Виплати мобілізованим: в яких містах та скільки надають грошову допомогу новобранцям — Finance.ua

Виплати мобілізованим: в яких містах та скільки надають грошову допомогу новобранцям Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Виплати мобілізованим: в яких містах та скільки надають грошову допомогу новобранцям

Держава та органи місцевого самоврядування намагаються, крім примусу, розробити методи стимулювання для новобранців, які поповнюють лави Збройних сил України. Наприклад, Львів із міського бюджету виплачує добровольцям по 50 тис. грн, Київ по 30 тис., а Одеса по 20 тис.

Виплати, які пропонують органи місцевого самоврядування не регламентуються державою і є суто добровільним рішенням відповідної місцевої ради. Тому якихось єдиних критеріїв щодо їх розмірів і чи є вони постійними, чи одноразовими, немає - все вирішують депутати на місцях.

Які виплати пропонують мобілізованим

Львів

Серед обласних центрів лідером щодо розміру такої виплати є Львів — там вона становить 50 тисяч гривень. Однак таку суму отримають лише ті, хто добровільно підпише контракт з військовими частинами Десантно-штурмових військ та морською піхотою.

Крім того, у Львові існує «Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської міської територіальної громади», згідно з якою мобілізовані до лав ЗСУ з 2019 року отримують по 25 тисяч гривень одноразової допомоги. Так що можна зазначити, що місто Лева є флагманом у цьому питанні.

Крім того, відомо, що у Бориславі на Львівщині також існує програма, згідно з якою ті, хто підписав контракт із ЗСУ, з 1 січня 2024 року отримуватимуть по 20 тисяч гривень. Минулого року вона становила 10 тисяч.

Київ

У Києві всі мобілізовані отримають по 30 тисяч гривень із міського бюджету. Для цього у ньому заплановано 50 мільйонів гривень. Ці виплати стосуються всіх, хто мобілізувався від 1 грудня 2023 року.

Важливо, що місто не просто виділило кошти, а й спільно з ТЦК та СП розробило механізм, за яким ці гроші мобілізовані отримають без додаткової біганини — відразу після зарахування їх до військових частин сума у 30 тисяч гривень надійде на рахунок військовослужбовця. Нещодавно у КМДА завили, що, крім мобілізованих, ці виплати також отримають ті, хто підписав контракт із ЗСУ на добровільній основі.

Одеса

В Одесі мобілізованим також не доведеться додатково звертатися до міської ради — тут механізм виплати теж є автоматичним. Однак сума грошової допомоги дещо менша, ніж у Києві, і становить 20 тисяч гривень. Місто розраховує, що мобілізованих у 2024 році буде одна тисяча, тому заклало у бюджет на ці витрати 20 мільйонів гривень. Одеса, так само як і столиця, вирішила платити всім — і мобілізованим, і контрактникам.

Чернігів

15 тисяч гривень. Про це У Чернігові мобілізовані отримають по. Про це повідомив виконувач обов’язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако: «Попри обмежені фінансові можливості після вилучення 960 млн ПДФО, вважаю підтримку армії обов’язком громади».

Полтава

У Полтаві також вирішили доплачувати своїм жителям, яких мобілізували до лав ЗСУ. Полтавчани отримуватимуть по 10 тисяч гривень, однак за цими грошима вже доведеться звертатися до органів соціального захисту населення з відповідними заявами.

Крім самого обласного центру, на Полтавщині як мінімум дві громади — Сергіївська (Гадяцький район) і Сенчанська (Миргородський район) — вирішили платити своїм мобілізованим землякам по 50 тисяч гривень одноразової допомоги.

Харків

Що стосується Харківської області, то наразі, наскільки вдалося з’ясувати, виплати мобілізованим передбачені лише у Богодухівській громаді. Тут їх розмір такий самий, як і у Львові та у двох громадах сусідньої Полтавщини — 50 тисяч гривень. Стосуються вони всіх мобілізованих, включно із внутрішньо переміщеними особами, які зареєстровані у Богодухівській громаді.

На це у бюджеті передбачено 10 мільйонів гривень, для отримання коштів необхідно звернутися до органів місцевого самоврядування громади з особистою заявою. У Богодухові також заклали у бюджет 200 тисяч гривень для допомоги сім'ям або батькам зниклих безвісти солдатів — вони отримають одноразову виплату у 10 тисяч гривень на родину.

Інші міста

Щодо інших міст, то у багатьох з них наразі тривають дискусії щодо можливості виплат мобілізованим мешканцям та внесення змін до місцевих бюджетів.

Також відомо, що виплати своїм землякам у тій чи іншій формі здійснюють громади низки районів і невеликих міст. Однак масовим це явище, на жаль, не стало.

Нагадаємо, цьогоріч на фінансування сектору безпеки й оборони спрямували 1,69 трлн грн — це практично всі доходи країни, закладені в бюджет на 2024 рік. На виплати військовослужбовцям у 2024 році передбачені 751,3 млрд грн. Відповідно до даних Міністерства фінансів, 14,3 млрд грн закладені на підтримку ветеранів.

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