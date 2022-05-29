Виплати для деяких переселенців скасовуються: хто отримає — Finance.ua

Виплати для деяких переселенців скасовуються: хто отримає

Вчора 12:05 — Казна та Політика

З травня виплати внутрішньо переміщеним особам через війну скасовують. Виплати отримуватимуть тільки ті переселенці, які проживають в зоні проведення бойових дій, і вони не можуть повернутися додому.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Виплати також продовжать отримувати ті, у кого пошкоджені будинки.

«З травня виплати будуть отримувати проживають в зоні бойових дій, які не можуть повернутися додому. Або ті, у кого пошкоджено майно. Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, повертаються до роботи, за що ми їм дякуємо. Так от, таким людям виплати будуть припинятися з травня», — повідомила міністр.

Нагадаємо, біженцям з прифронтових районів допомогу виплачують на вокзалах.

Крім того, можна оформити отримання допомоги через додаток «Дія».

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