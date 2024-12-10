Вимагали кошти з військового: поліція знешкодила банду здирників у Житомирській області — Finance.ua
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Вимагали кошти з військового: поліція знешкодила банду здирників у Житомирській області

Кримінал
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У Житомирській області чоловік тероризував пораненого військового та його родину. Він вимагав у них 3000 доларів та погрожував відібрати майно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
За даними джерел, 42-річний мешканець міста Звягель, який раніше вже був засуджений за розбій, разом з двома поплічниками вигадав схему незаконного збагачення. Він, та двоє його знайомих — 53-річна та 52-річний місцеві жителі, вирішили шантажувати пораненого військового.
Зокрема, у листопаді цього року чоловік прийшов додому до 38-річного військового та вимагав у нього 3000 доларів. Вимагач розраховував, що через свій стан поранений військовий не зможе чинити опору. Тоді вимагач забрав з оселі військового телевізор.
Він повернувся наступного дня і заявив, що рідні військового мають 15 діб для того, щоб заплатити 3000 доларів. Окрім цього він почав вимагати переоформити на нього права власності на домоволодіння потерпілих.
Через деякий час чоловік повернувся і повторив свої вимоги. А вже наприкінці листопада він прийшов до військового зі спільницею та погрожував йому ножем. У відповідь на це рідні віддали йому 10 тисяч гривень. Тоді ж він поставив подружжю кінцевий термін передачі всієї суми — 3 грудня.
Він також психологічно тиснув на військового та його рідних. Увечері того ж дня троє спільників прийшли до місця проживання потерпілих.

Що вдалося задокументувати

Під час цього візиту військовий та його дружина передали вимагачам 3 000 доларів. Однак тоді всі події простежили у поліції і відразу ж затримали вимагача.
За даними РБК-Україна, наразі всім трьом повідомлено про підозри у вимаганні, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України). Їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
За матеріалами:
РБК-Україна
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