Вигідні покупки з izibank: тримай гарантований подарунок і шанс на додаткові призи! — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА
Вигідні покупки з izibank: тримай гарантований подарунок і шанс на додаткові призи!
До 18 квітня 2025 року купуйте товари в мережі магазинів COMFY або на сайті comfy.ua за допомогою сервісу «izi оплата частинами» від izibank і гарантовано отримуйте сертифікат на 200 грн!
Як отримати подарунок?
- Завантажте застосунок izibank.
- Перед покупкою перевірте свій доступний ліміт у розділі «Кредити» → «Налаштування» → «Перерозподілити ліміти».
- Обирайте бажані товари в COMFY або на comfy.ua.
- Під час оформлення покупки оберіть спосіб оплати «izi оплата частинами».
- Підтверджуйте покупку через застосунок izibank.
- І готово — сертифікат на 200 грн вже прямує до вас! Ми надішлемо його на ваш номер телефону.
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