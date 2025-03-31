Вигідні покупки з izibank: тримай гарантований подарунок і шанс на додаткові призи! — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Вигідні покупки з izibank: тримай гарантований подарунок і шанс на додаткові призи! Сьогодні 10:50

Вигідні покупки з izibank: тримай гарантований подарунок і шанс на додаткові призи!

До 18 квітня 2025 року купуйте товари в мережі магазинів COMFY або на сайті comfy.ua за допомогою сервісу «izi оплата частинами» від izibank і гарантовано отримуйте сертифікат на 200 грн!

Як отримати подарунок?

Завантажте застосунок izibank. Перед покупкою перевірте свій доступний ліміт у розділі «Кредити» → «Налаштування» → «Перерозподілити ліміти». Обирайте бажані товари в COMFY або на comfy.ua. Під час оформлення покупки оберіть спосіб оплати «izi оплата частинами». Підтверджуйте покупку через застосунок izibank. І готово — сертифікат на 200 грн вже прямує до вас! Ми надішлемо його на ваш номер телефону.

Додатковий сюрприз:

Колесо призів від izibank пропонує ще більше можливостей отримати подарунки! Розраховуйтеся карткою izibank, накопичуйте izi-бали та крутіть Колесо призів прямо в застосунку. На вас чекають неймовірні призи та бонуси!

Поспішайте скористатися пропозиціями та отримуйте максимум задоволення від покупок разом з izibank!

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