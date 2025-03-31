Вигідні покупки з izibank: тримай гарантований подарунок і шанс на додаткові призи! — Finance.ua

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Вигідні покупки з izibank: тримай гарантований подарунок і шанс на додаткові призи!

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Вигідні покупки з izibank: тримай гарантований подарунок і шанс на додаткові призи!
Вигідні покупки з izibank: тримай гарантований подарунок і шанс на додаткові призи!
До 18 квітня 2025 року купуйте товари в мережі магазинів COMFY або на сайті comfy.ua за допомогою сервісу «izi оплата частинами» від izibank і гарантовано отримуйте сертифікат на 200 грн!
Як отримати подарунок?
  1. Завантажте застосунок izibank.
  2. Перед покупкою перевірте свій доступний ліміт у розділі «Кредити» → «Налаштування» → «Перерозподілити ліміти».
  3. Обирайте бажані товари в COMFY або на comfy.ua.
  4. Під час оформлення покупки оберіть спосіб оплати «izi оплата частинами».
  5. Підтверджуйте покупку через застосунок izibank.
  6. І готово — сертифікат на 200 грн вже прямує до вас! Ми надішлемо його на ваш номер телефону.
Деталі акції: promo.izibank.com.ua/izichast.
Додатковий сюрприз:
Колесо призів від izibank пропонує ще більше можливостей отримати подарунки! Розраховуйтеся карткою izibank, накопичуйте izi-бали та крутіть Колесо призів прямо в застосунку. На вас чекають неймовірні призи та бонуси!
Поспішайте скористатися пропозиціями та отримуйте максимум задоволення від покупок разом з izibank!
За матеріалами:
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