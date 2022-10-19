Видатки держбюджету з початку війни наближаються до 1,5 трильйона: на що витратили кошти — Finance.ua
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Видатки держбюджету з початку війни наближаються до 1,5 трильйона: на що витратили кошти

Казна та Політика
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Видатки держбюджету з початку війни наближаються до 1,5 трильйона: на що витратили кошти
Видатки держбюджету з початку війни наближаються до 1,5 трильйона: на що витратили кошти
У вересні касові видатки із загального фонду держбюджету становили 234,1 мільярда гривень, а з початку великої війни досягли 1,43 трильйона гривень.
Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби, передає пресслужба Мінфіну.
У структурі видатків найбільше спрямовано:
— 605 млрд грн (у вересні — 106 млрд грн) — оплата праці з нарахуваннями, або 42,2% від загального обсягу видатків, витрачених за період війни. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 458,5 млрд грн (у вересні — 82,9 млрд грн);
— 331,3 млрд грн (у вересні — 62,6 млрд грн) — на оплату використання товарів і послуг або 23,1%. У тому числі:
  • 190,2 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування);
  • 86 млрд грн — перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
— 301,4 млрд грн (у вересні — 44 млрд грн) — соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 21% від загального обсягу видатків. У тому числі:
  • 132,6 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
  • 90,2 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення, виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, а також надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання;
  • 30,4 млрд — допомога в рамках Програми «єПідтримка»;
— 81,6 млрд грн (у вересні — 4,1 млрд грн) — на обслуговування державного боргу або 5,7% від загального обсягу;
— 79,7 млрд грн (у вересні — 9,2 млрд грн) — трансферти місцевим бюджетам або 5,6% від загального обсягу.
Інфографіка: Мінфін
Інфографіка: Мінфін

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За матеріалами:
Економічна Правда
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