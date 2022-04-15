Втрати Dragon Capital у нерухомості через війну сягнули 70 мільйонів доларів – Фіала — Finance.ua

Втрати Dragon Capital у нерухомості через війну сягнули 70 мільйонів доларів – Фіала

Вчора 04:48 — Фондовий ринок

Втрати Dragon Capital у нерухомості через війну сягнули 70 мільйонів доларів – Фіала

Загальні втрати інвестиційної компанії Dragon Capital у сфері складської нерухомості внаслідок бойових дій становлять 70 мільйонів доларів.

Про це заявив засновник компанії Томаш Фіала в інтерв’ю Forbes.

«Загалом у Києві та Київській області було 2 млн кв.м складської нерухомості. Згоріло 11 складів, або 400 тис. кв.м. Ми втратили у цьому регіоні 1/3 наших складів», — сказав Фіала.

Найбільший постраждалий склад — у Стоянці Київської області площею майже 100 тисяч кв.м. З них уціліло 7,5 тис. кв.м.

«Побудувати такий склад з нуля — це 600 доларів за кв.м, тобто близько 50 млн доларів. Приблизно така сама сума — товари орендарів. Лише один магазин Goodwine втратив товарів на 15 млн доларів», — заявив бізнесмен.

Також згоріла половина складу у Бучі, його загальна площа 30 тис. кв. м, і орендована Unilever чайна фабрика — 10 тис. кв.м.

«Усі конструкції підуть на металобрухт. Після закінчення військових дій плануємо відновити ці склади, оскільки попит на них буде. Зараз починати будувати ризиковано, бо будь-якої миті може прилетіти ракета, а страховка під час війни не працює. Будівництво складу триватиме близько одного року», — повідомив Фіала.

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