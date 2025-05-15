ВР визнала останні підвищення тарифів на світло економічно необґрунтованими — Finance.ua
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ВР визнала останні підвищення тарифів на світло економічно необґрунтованими

Енергетика
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ВР визнала останні підвищення тарифів на світло економічно необґрунтованими
ВР визнала останні підвищення тарифів на світло економічно необґрунтованими
Підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2023-му (з 1,56 до 2,64 грн/кВт-год) та 2024-му (з 2,64 до 4,32 грн/кВт-год) роках було здійснено без належного економічного обґрунтування. Про це йдеться у звіті за підсумками роботи депутатської тимчасової спеціальної комісії, який, як повідомляє нардеп Ярослав Железняк, Верховна Рада затвердила 272 голосами.
Зазначається, що перегляд тарифів відбувся з порушенням законів «Про ринок електричної енергії» та «Про ціни та ціноутворення».
Парламентарі констатують, що НКРЕКП листом від 12 травня 2023 року № 01−17.2/39-дск без будь-яких розрахунків щодо обґрунтованих витрат та рівня прибутку на виробництво електричної енергії запропонувала уряду підвищити вартість електроенергії для населення з 1,56 до 2,88 грн/кВт-год. Після доопрацювання, вартість струму зросла до 2,64 грн/кВт-год.
«При цьому Регулятором було зазначено, що економічний ефект від такого збільшення цін становитиме 34 млрд грн (без ПДВ), що дозволить покращити фінансові показники ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго», — зазначається у звіті.
Не було обґрунтованим подорожчання електроенергії для населення, на думку членів ТСК, і у 2024 році. Як зазначається у листі НАЕК «Енергоатом», який цитується у звіті, електрика для населення мала знову подорожчати через прогнозований дефіцит коштів «Енергоатому».
За матеріалами:
УНІАН
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