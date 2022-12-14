Volkswagen заявляє про зниження продажів електромобілів в Європі через ріст цін на енергоносії — Finance.ua
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Volkswagen заявляє про зниження продажів електромобілів в Європі через ріст цін на енергоносії

Фондовий ринок
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Автовиробник Volkswagen заявив, що різке зростання цін на енергоносії зашкодило попиту на електромобілі в Європі в останні місяці, хоча зростання в США допомагає компенсувати уповільнення.
Про це пише Bloomberg.
Продажы електромобілів у Європі все ще зростають, але «збилися зі шляху», заявив журналістам генеральний директор підрозділу компонентів VW Томас Шмалл.
За його словами, північноамериканський ринок «розвивається трохи швидше, ніж ми очікували в останні місяці» у результаті таких стимулів, як закон про зниження інфляції в США.
Попит в Європі відновиться в середньо- і довгостроковій перспективі, очікує Шмалл.
"Доступність електромобілів залишається ключовим питанням, оскільки витрати на сировину і батареї залишаються високими, а споживачі стикаються з високими цінами на електроенергію та інфляцією.
VW вивчає альтернативні хімічні речовини для акумуляторів, які можуть запропонувати меншу ефективність, але нижчу вартість в умовах зростання цін на нікель і кобальт. За словами Шмалла, альтернативи можуть з’явитися на ринку вже в 2026 році", — пише Bloomberg.
За матеріалами:
Економічна Правда
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