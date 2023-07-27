Volkswagen офіційно розкрив вартість угоди з продажу російського бізнесу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Volkswagen офіційно розкрив вартість угоди з продажу російського бізнесу

Фондовий ринок
97
Німецький автоконцерн Volkswagen Group продав свій російський бізнес, ТОВ «Фольксваген Груп Рус» і підконтрольні йому компанії, російській «Арт-Фінанс» за 125 мільйонів євро.
Про це йдеться у звітності компанії за перше півріччя 2023 року.
Раніше суму угоди сторони не розкривали.
Volkswagen Group оголосив, що завершив продаж своїх часток у російському бізнесі місцевому інвестору — «Арт-Фінанс», яку підтримує російський дилер «Авілон», у травні.
До «Арт-Фінанс», крім ТОВ «Фольксваген Груп Рус», перейшли компанії ТОВ «Фольксваген Компоненти і Сервіс», ТОВ «Сканія Лізинг», ТОВ «Сканія Фінанс», ТОВ «Сканія Страхування».
Про те, що вартість продажу не перевищить 125 млн євро, раніше писав російський «Интерфакс».
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.