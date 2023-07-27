Volkswagen офіційно розкрив вартість угоди з продажу російського бізнесу — Finance.ua

Volkswagen офіційно розкрив вартість угоди з продажу російського бізнесу Сьогодні 22:01 — Фондовий ринок

Німецький автоконцерн Volkswagen Group продав свій російський бізнес, ТОВ «Фольксваген Груп Рус» і підконтрольні йому компанії, російській «Арт-Фінанс» за 125 мільйонів євро.

Про це йдеться у звітності компанії за перше півріччя 2023 року.

Раніше суму угоди сторони не розкривали.

Volkswagen Group оголосив, що завершив продаж своїх часток у російському бізнесі місцевому інвестору — «Арт-Фінанс», яку підтримує російський дилер «Авілон», у травні.

До «Арт-Фінанс», крім ТОВ «Фольксваген Груп Рус», перейшли компанії ТОВ «Фольксваген Компоненти і Сервіс», ТОВ «Сканія Лізинг», ТОВ «Сканія Фінанс», ТОВ «Сканія Страхування».

Про те, що вартість продажу не перевищить 125 млн євро, раніше писав російський «Интерфакс».

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