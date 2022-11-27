Volkswagen може відмовитися від однієї зі своїх найпопулярніших моделей — Finance.ua

Volkswagen може відмовитися від однієї зі своїх найпопулярніших моделей 27.11.2022, 00:18 — Технології&Авто

Компактний Volkswagen Polo залишається популярним та масовим, проте в умовах нових еко-норм його випуск може стати нерентабельним.

У Volkswagen розглядають можливість відмовитися від моделі Polo. Масовий хетчбек В-класу можуть зняти з виробництва до 2025 року. Про це стало відомо виданню Autocar.

Нинішній Volkswagen Polo — досить вдала модель, і попит на неї залишається досить високим. Однак невдовзі виробництво хетчбека може стати нерентабельним.

В усьому винні суворі еко-норми Євро-7, які мають набути чинності з 2025 року. СЕО Volkswagen Томас Шефер заявив, що вони зроблять бензинові та дизельні автомобілі дорожчими приблизно на 3000-5000 євро — необхідно буде встановити недешеве обладнання.

Найбільше від введення Євро-7 постраждають саме недорогі моделі на кшталт Volkswagen Polo, адже для них таке збільшення в ціні буде відчутнішим, ніж для дорожчих авто. До речі, з цієї причини знімають з виробництва і Ford Fiesta.

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