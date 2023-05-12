Власник криптовалют помилково відправив $1,5 мільйона у Bitcoin незнайомцю — Finance.ua
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Власник криптовалют помилково відправив $1,5 мільйона у Bitcoin незнайомцю

Криптовалюта
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Власник криптовалют помилково відправив $1,5 мільйона у Bitcoin незнайомцю
Власник криптовалют помилково відправив $1,5 мільйона у Bitcoin незнайомцю
Користувач Discord під ніком «camper» опублікував на платформі прохання повернути йому $1,5 мільйона у біткоїнах — чоловік випадково відправив їх людині під псевдонімом «Jared from Subway».
«Jared from Subway, якщо ти читаєш це, будь ласка, допоможи. Я помилково відправив тобі криптовалюту приблизно на $1,5 млн. Чи є можливість отримати її назад? Інакше мої інвестори мене вб’ють. Будь ласка, допоможи, Джареде! Я хочу жити», — написав чоловік.
Поки ситуація перебувала у підвішеному стані, користувач Twitter під ніком 0xCuteSocks оприлюднив історію у себе на сторінці. Анонім детально розібрав ситуацію, а також надав посилання на чисельні транзакції, які здійснив власник біткоїнів.
Користувачі Twitter були відверто спантеличені тим, як можна зробити помилку при переказі настільки значної суми коштів, ще й у декілька етапів.
«Як можна зробити декілька випадкових транзакцій на неправильну адресу? Ви ж повинні все перевіряти після першої», — написав один користувач. «Уявіть собі, що ви не зробите тестову транзакцію перед тим, як відправити 1,5 мільйона доларів», — іронізував інший.
Однак історія завершилась щасливо — Jared from Subway повернув кошти власнику криптовалюти, залишивши собі «скромні» $50 000.
Це не перший випадок за останній час, коли власники криптовалют втрачають чималі кошти через помилки чи неуважність. Раніше стало відомо про трейдера, який заплатив комісію у розмірі 64 ETH (приблизно $120 000 на той момент), щоби переказати 84 WETH. Однак, як і в історії вище, ця також закінчилася хепіендом — трейдер не лише не зазнав збитків, але й непогано заробив.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
noworries
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