Власник криптовалют помилково відправив $1,5 мільйона у Bitcoin незнайомцю — Finance.ua

Власник криптовалют помилково відправив $1,5 мільйона у Bitcoin незнайомцю Сьогодні 18:30 — Криптовалюта

Власник криптовалют помилково відправив $1,5 мільйона у Bitcoin незнайомцю

Користувач Discord під ніком «camper» опублікував на платформі прохання повернути йому $1,5 мільйона у біткоїнах — чоловік випадково відправив їх людині під псевдонімом «Jared from Subway».

«Jared from Subway, якщо ти читаєш це, будь ласка, допоможи. Я помилково відправив тобі криптовалюту приблизно на $1,5 млн. Чи є можливість отримати її назад? Інакше мої інвестори мене вб’ють. Будь ласка, допоможи, Джареде! Я хочу жити», — написав чоловік.

Поки ситуація перебувала у підвішеному стані, користувач Twitter під ніком 0xCuteSocks оприлюднив історію у себе на сторінці. Анонім детально розібрав ситуацію, а також надав посилання на чисельні транзакції, які здійснив власник біткоїнів.

Користувачі Twitter були відверто спантеличені тим, як можна зробити помилку при переказі настільки значної суми коштів, ще й у декілька етапів.

«Як можна зробити декілька випадкових транзакцій на неправильну адресу? Ви ж повинні все перевіряти після першої», — написав один користувач. «Уявіть собі, що ви не зробите тестову транзакцію перед тим, як відправити 1,5 мільйона доларів», — іронізував інший.

Однак історія завершилась щасливо — Jared from Subway повернув кошти власнику криптовалюти, залишивши собі «скромні» $50 000.

Це не перший випадок за останній час, коли власники криптовалют втрачають чималі кошти через помилки чи неуважність. Раніше стало відомо про трейдера, який заплатив комісію у розмірі 64 ETH (приблизно $120 000 на той момент), щоби переказати 84 WETH. Однак, як і в історії вище, ця також закінчилася хепіендом — трейдер не лише не зазнав збитків, але й непогано заробив.

noworries За матеріалами:

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