Влада Ізраїлю та Тель-Авівська фондова біржа готуються випустити цифрові державні облігації — Finance.ua
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Влада Ізраїлю та Тель-Авівська фондова біржа готуються випустити цифрові державні облігації

Фінтех і Картки
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Влада Ізраїлю та Тель-Авівська фондова біржа готуються випустити цифрові державні облігації
Влада Ізраїлю та Тель-Авівська фондова біржа готуються випустити цифрові державні облігації
Міністерство фінансів Ізраїлю та Тель-Авівська фондова біржа (TASE) готуються до випуску цифрової державної облігації на основі блокчейну.
Про це повідомляє Coindesk.
Уряд Ізраїлю та TASE співпрацюють з компаніями Fireblocks та VMWare, які займаються інфраструктурою цифрових активів, для проведення реального тестування нової платформи, що використовуватиме смарт-контракти та токенізацію для торгівлі та клірингу цифрових облігацій.
Під час тестування одиниці цифрових облігацій будуть випущені на електронні гаманці учасників еквайрингу, оплачені в цифровій валюті, яка буде переведена на електронний гаманець уряду Ізраїлю.
Метою проекту є спрощення процесів, зниження витрат і скорочення термінів випуску та клірингу державних облігацій, а також скорочення часу, необхідного для їх проведення.
«Нинішній проект розпочинає подорож у цей новий світ, дозволяючи створити перший і важливий плацдарм, який слугуватиме основою для модернізації інших традиційних механізмів у майбутньому», — заявили вони в середу.

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За матеріалами:
cryptomisto
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