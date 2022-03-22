Військові облігації вже придбали 2 тисячі громадян та підприємств України, - НБУ — Finance.ua

Військові облігації вже придбали 2 тисячі громадян та підприємств України, - НБУ

Вчора 16:33 — Казна та Політика

Національний банк починає публікацію статистики депозитарію НБУ щодо операцій з військовими облігаціями на щотижневій основі.

Про це повідомляють в НБУ.

За понад три тижні з початку повномасштабного нападу російської федерації на нашу країну Міністерство фінансів України провело сім аукціонів із продажу військових облігацій, завдяки яким до державного бюджету станом на 21 березня 2022 року залучено більше 20 млрд грн та майже 12 млн дол. США. Відповідні аукціони проводяться щотижня.

Найбільший портфель військових ОВДП сьогодні сконцентрований серед банків — первинних дилерів. Водночас запустився і вторинний ринок для розповсюдження облігацій серед усіх охочих.

На 21 березня понад 2 тис. громадян та представників українського бізнесу стали власниками військових ОВДП на суму майже 4 млрд грн та 742 тис. дол. США, підтримавши у такий спосіб фінансову стійкість України.

Загалом після запуску вторинного ринку військових ОВДП обсяг торгів перевищив 6 млрд грн. Угоди укладаються як на позабіржовому, так і на біржовому ринках.

Національний банк схвалює таку активність з боку учасників ринків капіталу і заохочує й надалі зміцнювати фінансовий фронт України.

Також депозитарій Національного банку і надалі забезпечує постійне функціонування «лінку» з міжнародним депозитарієм Clearstream та працює над розширенням його функціоналу. Це надає можливість нерезидентам з будь-якого куточка світу купувати військові облігації і підтримувати Україну.

Довідка Finance.ua:

Після введення воєнного стану Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про випуск військових облігацій.

Військові ОВДП покликані акумулювати кошти для забезпечення потреб Збройних Сил України та стабілізувати фінанси держави в умовах воєнного стану.

Депозитарій Національного банку забезпечує розміщення, облік та обслуговування обігу військових ОВДП.

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