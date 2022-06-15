Військові облігації: Мінфін залучив на аукціоні 5,45 мільярда — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Військові облігації: Мінфін залучив на аукціоні 5,45 мільярда

15.06.2022, 12:26Фондовий ринок
340
Військові облігації: Мінфін залучив на аукціоні 5,45 мільярдаВійськові облігації: Мінфін залучив на аукціоні 5,45 мільярда
За результатами проведеного 14 червня аукціону ОВДП, Міністерству фінансів вдалося залучити до держбюджету 5,45 млрд грн за курсом НБУ.
Про це міністерство повідомляє на своєму сайті.

Розміщені папери:

  • 54,6 млн євро — під 2,5% з погашенням 15 червня 2023 року;
  • 134,1 млн грн — під 11,5% з погашенням 25 жовтня 2023 року;
  • 13,2 млн грн — під 10% з погашенням 11 січня 2023 року;
  • 190,8 млн грн — під 9,5% з погашенням 7 вересня 2022 року;
  • 3,45 млрд грн — під 9,5% з погашенням 10 серпня 2022 року.
Військові облігації: Мінфін залучив на аукціоні 5,45 мільярда
Нагадаємо, за результатами проведеного 7 червня аукціону ОВДП, Міністерству фінансів вдалося залучити до держбюджету лише 810 млн грн за курсом НБУ.

Як придбати військові облігації України

За матеріалами: Мінфін.com.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.