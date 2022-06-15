Військові облігації: Мінфін залучив на аукціоні 5,45 мільярда — Finance.ua

Військові облігації: Мінфін залучив на аукціоні 5,45 мільярда

Військові облігації: Мінфін залучив на аукціоні 5,45 мільярда

За результатами проведеного 14 червня аукціону ОВДП, Міністерству фінансів вдалося залучити до держбюджету 5,45 млрд грн за курсом НБУ.

Про це міністерство повідомляє на своєму сайті.

Розміщені папери:

54,6 млн євро — під 2,5% з погашенням 15 червня 2023 року;

134,1 млн грн — під 11,5% з погашенням 25 жовтня 2023 року;

13,2 млн грн — під 10% з погашенням 11 січня 2023 року;

190,8 млн грн — під 9,5% з погашенням 7 вересня 2022 року;

3,45 млрд грн — під 9,5% з погашенням 10 серпня 2022 року.

Нагадаємо, за результатами проведеного 7 червня аукціону ОВДП, Міністерству фінансів вдалося залучити до держбюджету лише 810 млн грн за курсом НБУ.

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