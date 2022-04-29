Війна в Україні викликала економічні проблеми в Африці – МВФ — Finance.ua
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Війна в Україні викликала економічні проблеми в Африці – МВФ

Вчора 09:29Світ
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Війна в Україні викликала економічні проблеми в Африці – МВФВійна в Україні викликала економічні проблеми в Африці – МВФ
Багатообіцяюче відновлення Африки на південь від Сахари було порушено війною росії проти України.
Про це повідомляє Міжнародний валютний фонд.
Зазначають, що вторгнення спровокувало різке зростання цін на сировинні товари і посилило занепокоєння з приводу продовольчої безпеки в усьому регіоні. В результаті очікується, що цього року економічне зростання в регіоні знизиться до 3,8% (з 4,5% у 2021 році) і буде схильний до надзвичайно широкого спектру ризиків.
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Директор Африканського департаменту МВФ Абебе Аемро Селассі заявив, що шок на світових товарних ринках посилить інфляцію, вдарить по найбільш вразливим домогосподарствам регіону, посилить відсутність продовольчої безпеки, підвищить рівень бідності і, можливо, посилить соціальну напруженість.
За матеріалами: Слово і Діло
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