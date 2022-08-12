Війна в Україні відкинула економіку росії на чотири роки за один квартал – Bloomberg — Finance.ua

Війна в Україні відкинула економіку росії на чотири роки за один квартал – Bloomberg Вчора 20:32 — Світ

Війна в Україні відкинула економіку росії на чотири роки за один квартал – Bloomberg

Вторгнення російського диктатора володимира путіна в Україну відкинуло російську економіку на чотири роки назад за один квартал після нападу і поставило її на шлях одного з найтриваліших спадів в історії.

Економіка росії, яка набирала обертів на початку 2022 року, у другому кварталі почала скорочуватися.

Валовий внутрішній продукт у рф скоротився вперше більше ніж за рік, впавши на 4,7% у річному обчисленні, згідно із середнім прогнозом 12 аналітиків, опитаних Bloomberg.

Банк росії прогнозує, що ВВП скоротиться на 7% цього кварталу і, можливо, ще більше в останні три місяці року. За його оцінками, у другому кварталі економіка скоротилася на 4,3%.

Протистояння навколо постачання енергоресурсів до Європи створює нові ризики для економіки. Щомісячне зниження видобутку нафти розпочнеться вже у серпні, за даними Міжнародного енергетичного агентства, яке прогнозує, що на початок наступного року видобуток нафти в росії зменшиться приблизно на 20%.

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