Війна в Ізраїлі накрутила глобальні ціни на нафту — Finance.ua

Війна в Ізраїлі накрутила глобальні ціни на нафту Сьогодні 20:28

Світові ціни на нафту підскочили після помітного падіння. Причинною подорожчання сировини стала атака ХАМАСу на Ізраїль. З моменту початку бойових дій ціни на нафту підвищилися вже на 5%, і напруга на ринку продовжує зростати.

Як повідомляє Bloomberg , 9 жовтня барель марки WTI торгувався за ціною близько $86, при тому, що раніше ціни і на WTI, і на Brent впали на $10. «На ринки повернулася премія за військові ризики», — зазначає агентство.

Самі по собі бойові дії в Ізраїлі не становлять загрози для постачання нафти. Проте гравці ринку чорного золота побоюються, що конфлікт розростеться і торкнеться США та Ірану. А це, у свою чергу, може поставити під загрозу проходження суден з нафтою через Ормузьку протоку. Цим шляхом щодня поставляється майже 17 млн барелів сировини.

Крім того, війна в Ізраїлі знижує ймовірність того, що Саудівська Аравія пом’якшить чи скасує обмеження на видобуток нафти. Такі ліміти встановлюються, щоб не допустити падіння цін та утримувати пропозицію на рівні, вигідному для продавців сировини.

Поки що зміни на ринку нафти мають виключно емоційний характер, кажуть аналітики. «Фундаментальні показники попиту та пропозиції мало змінилися. Але невизначеність щодо того, як розвиватиметься ситуація, ймовірно, підтримає ціни (на високому рівні. — Ред.)», — зазначив голова відділу сировинної стратегії у фінансовій групі ING Groep Уоррен Паттерсон.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.