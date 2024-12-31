Вітаємо з новорічними святами! — Finance.ua

Вітаємо з новорічними святами! Сьогодні 19:13

Вітаємо з новорічними святами!

Дорогі читачі,

Ось й завершується 2024 рік. Рік непростий, що приніс багато втрат: військових, економічних, людських. Так, дійсно, сьогодні Україні непросто. Непросто бізнесу. Непросто кожному з нас. А російська пропаганда (в різних її проявах) невпинно намагається нас переконати у безвиході: мовляв, «боротися не варто, Україна не має шансів, скрізь лише корупція. Як не завтра, то післязавтра все тут накриється». Та чи все це так?

Дійсно, дуже складно протидіяти країні, в якій понад 142 млн людей, колосальні запаси корисних копалин, територія в рази більша за територію України. Боротися з таким ворогом важко. Та саме українці доводять щодня, що сила не лише в грошах, кількості чи ресурсах.

Ми в редакції не лише віримо, але й бачимо щодня, співпрацюємо, розмовляємо з вами, надихаємося вашими вчинками. Бачимо, наскільки ви сильні та могутні люди — українці. Ви сильніші, аніж про вас думали американці, європейці, й особливо росіяни.

Кожен та кожна з вас, попри обставини, працює на Україну, свої сім’ї, рідних та близьких. Саме ваша мужність, розум та кмітливість нищать ворогів України як на передовій, так і в тилу. Щоденно руйнують плани ворога.

2024 був ще одним роком випробувань. Й неправдою буде написати, що 2025 буде легким. Що за нас все вирішить Трамп, Зеленський, Макрон чи будь-хто. На нас чекатимуть нові виклики, але також й нові можливості, які дозволяють втілити наше бажання. Те, що одне на всіх.

Ми вистояли у 2024 тому, що разом. Тримаймо стрій і надалі.

Наші бажання на Новий рік мають шалену силу. А наші дії — ще більшу! Вірте в себе, любіть Україну, розраховуйте на Finance.ua.

Ми поруч!

З повагою,

редакція Finance.ua

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