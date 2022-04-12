Відтік капіталу з росії зріс до $64,2 млрд — Finance.ua

Відтік капіталу з росії зріс до $64,2 млрд

Вчора 17:14 — Світ

Відтік капіталу з росії зріс до $64,2 млрд

Чистий відтік капіталу з росії у першому кварталі 2022 року зріс до $64,2 млрд. І це вчетверо більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді відтік становив $17,5 млрд.

Про це свідчать дані центробанку рф, пише «Коммерсантъ».

Причиною такої динаміки стало воєнне вторгнення росії в Україну. На тлі цих подій іноземні інвестори почали активно виводити свої активи з держави.

Прикметно, що через великий обсяг виведених коштів центробанк рф обмежив можливість виведення активів за кордон, у тому числі для іноземних інвесторів.

Проте профіцит поточних операцій за січень-березень 2020 року у країні збільшився у 2,6 разів — до $58,2 млрд. Цьому сприяло зростання світових цін на енергоносії.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі росії за підсумками кварталу становило $66,3 млрд, що у 2,6 раза більше, ніж у результаті аналогічного періоду 2021 року. Тоді цей показник становив $25,8 млрд.Нагадаємо, Світовий банк прогнозує, що у 2022 році ВВП росії скоротиться на 11,2%. Інвестиції зменшаться на 16,9%, експорт товарів та послуг — на 30,9%, імпорт — на 35,2%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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