Відтік капіталу з росії зріс до $64,2 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Відтік капіталу з росії зріс до $64,2 млрд

Вчора 17:14Світ
185
Відтік капіталу з росії зріс до $64,2 млрдВідтік капіталу з росії зріс до $64,2 млрд
Чистий відтік капіталу з росії у першому кварталі 2022 року зріс до $64,2 млрд. І це вчетверо більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді відтік становив $17,5 млрд.
Про це свідчать дані центробанку рф, пише «Коммерсантъ».
Причиною такої динаміки стало воєнне вторгнення росії в Україну. На тлі цих подій іноземні інвестори почали активно виводити свої активи з держави.
Прикметно, що через великий обсяг виведених коштів центробанк рф обмежив можливість виведення активів за кордон, у тому числі для іноземних інвесторів.
Проте профіцит поточних операцій за січень-березень 2020 року у країні збільшився у 2,6 разів — до $58,2 млрд. Цьому сприяло зростання світових цін на енергоносії.
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі росії за підсумками кварталу становило $66,3 млрд, що у 2,6 раза більше, ніж у результаті аналогічного періоду 2021 року. Тоді цей показник становив $25,8 млрд.Нагадаємо, Світовий банк прогнозує, що у 2022 році ВВП росії скоротиться на 11,2%. Інвестиції зменшаться на 16,9%, експорт товарів та послуг — на 30,9%, імпорт — на 35,2%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Фінансовий клуб
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.