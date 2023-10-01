Відсутність на роботі під час повітряної тривоги: поважна причина чи прогул — Finance.ua
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Відсутність на роботі під час повітряної тривоги: поважна причина чи прогул

Світ
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Відсутність на роботі під час повітряної тривоги: поважна причина чи прогул
Відсутність на роботі під час повітряної тривоги: поважна причина чи прогул
Перебування в укритті під час повітряної тривоги може бути поважною причиною відсутності працівника на роботі, якщо час відсутності працівника на роботі збігається з повітряною тривогою та часом для добирання (офіс-укриття-офіс).
Про це інформує «Юридичний телеграм».
За частих тривог працівник може бути відсутній на роботі більше ніж 3 години на день, і здається, що роботодавець, своєю чергою, може звільнити працівника за прогул, аджепрогул — це відсутність на роботі протягом 3 годин.
Під час повітряної тривоги працівник може бути:
  • у приміщенні офісу (якщо так вирішив працівник);
  • в укритті або сховищі, створеному роботодавцем;
  • у спеціально визначеному укритті, перелік яких є на офіційних сайтах міських або селищних рад тощо.
Працівник вирішує в якому укритті він перебуватиме під час повітряної тривоги (в офісі або пройти до найближчого укриття).
Наприклад:
Працівник протягом одного дня відходив кілька разів з робочого місця до укриття, час його відсутності збігається з оголошеними тривогами. Це вимушений прогул з поважних причин.
Працівник відсутній на роботі 2 дні, а потім заявляє, що він сидів в укритті вдома, а повітряні тривоги були двічі по 1,5 години. Це прогул, оскільки працівник має перебувати в укритті лише під час повітряних тривог, а в інший час працювати.
Перебування в укритті під час повітряної тривоги може бути поважною причиною відсутності працівника на роботі, якщо:
  • час відсутності працівника на роботі збігається з повітряною тривогою + час для добирання (офіс-укриття-офіс). Це можна підтвердити інформацією з програм або додатків, офіційних відповідей військових адміністрацій або рад;
  • на підприємстві відсутнє спеціальне укриття, де може працювати працівник.
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За матеріалами:
Finance.ua
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