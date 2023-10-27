Відновити посвідчення водія тепер можна ще в двох країнах — Finance.ua

Відновити посвідчення водія тепер можна ще в двох країнах Сьогодні 09:30 — Особисті фінанси

Відновити посвідчення водія тепер можна ще в двох країнах

Відтепер у Німеччині та Іспанії українці мають можливість відновлювати своє посвідчення водія. До цього громадянам за кордоном був доступний виключно обмін своїх документів.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Отримання послуги з відновлення посвідчення водія можливе у підрозділах ДП «Документ», який входить до сфери управління Державної міграційної служби України.

Адреси підрозділів ДП «Документ» у Німеччині:

Адреси підрозділів ДП «Документ» в Іспанії:

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Як отримати послугу

Для відновлення посвідчення, необхідно звернутись до одного з підрозділів ДП «Документ» в Німеччині чи Іспанії. Громадяни можуть заздалегідь записатись онлайн — через електронну чергу на сайті, або звернутись в порядку «живої» черги. З собою потрібно мати пакет документів:

паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи, або закордонний паспорт;

довідка платника податків;

документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни персональних даних;

медична довідка (на період воєнного стану не обов’язкова).

Після отримання документів, співробітники ДП «Документ» фотографують громадянина та створюють заявку на відновлення посвідчення водія. Її розглядає в Україні адміністратор сервісного центру МВС. У разі схвалення, нове посвідчення видруковують за кордоном на бланку та передають замовнику.

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