Відновити посвідчення водія тепер можна ще в двох країнах — Finance.ua

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Відновити посвідчення водія тепер можна ще в двох країнах

Особисті фінанси
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Відновити посвідчення водія тепер можна ще в двох країнах
Відновити посвідчення водія тепер можна ще в двох країнах
Відтепер у Німеччині та Іспанії українці мають можливість відновлювати своє посвідчення водія. До цього громадянам за кордоном був доступний виключно обмін своїх документів.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Отримання послуги з відновлення посвідчення водія можливе у підрозділах ДП «Документ», який входить до сфери управління Державної міграційної служби України.
Адреси підрозділів ДП «Документ» у Німеччині:
Адреси підрозділів ДП «Документ» в Іспанії:
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Як отримати послугу

Для відновлення посвідчення, необхідно звернутись до одного з підрозділів ДП «Документ» в Німеччині чи Іспанії. Громадяни можуть заздалегідь записатись онлайн — через електронну чергу на сайті, або звернутись в порядку «живої» черги. З собою потрібно мати пакет документів:
  • паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи, або закордонний паспорт;
  • довідка платника податків;
  • документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни персональних даних;
  • медична довідка (на період воєнного стану не обов’язкова).
Після отримання документів, співробітники ДП «Документ» фотографують громадянина та створюють заявку на відновлення посвідчення водія. Її розглядає в Україні адміністратор сервісного центру МВС. У разі схвалення, нове посвідчення видруковують за кордоном на бланку та передають замовнику.
Якщо ви плануєте їхати за кордон на власній автівці, то варто заздалегідь потурбуватись про наявність Зеленої картки. Поліс працює як автоцивілка, тільки за кордоном. На Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

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За матеріалами:
Finance.ua
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