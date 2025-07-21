Відкрито найбільше у Польщі родовище традиційної нафти — Finance.ua
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Відкрито найбільше у Польщі родовище традиційної нафти

Енергетика
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Відкрито найбільше у Польщі родовище традиційної нафти — Волін-Схід у Балтійському морі. Його запаси можуть сягати 22 мільйонів тонн нафти та 5 мільярдів кубічних метрів газу.
Про це повідомляє Business Insider.
Про відкриття оголосила компанія Central European Petroleum (CEP). Родовища нафти та природного газу були виявлені в Балтійському морі, приблизно за шість кілометрів від Свіноуйсьця.
У пресрелізі компанія повідомила, що відкриття було зроблено на свердловині Wolin East 1. За оцінками, родовище містить 5 мільярдів кубічних метрів газу та 22 мільйони тонн нафти. Ці дані стосуються лише однієї свердловини; очікується, що загальні запаси концесії Wolin сягатимуть 27 мільярдів кубічних метрів газу та 33 мільйони тонн нафти.
Компанія заявила, що родовище є «найбільшим відкриттям традиційної нафти в історії Польщі та одним з найбільших у Європі».
Це відкриття вплине на енергетичну безпеку Польщі. «Це історичний момент як для Central European Petroleum, так і для польського енергетичного сектору. Ми розглядаємо це відкриття як основу для довгострокового та відповідального розвитку морських ресурсів Польщі. Волін-Схід — це більше, ніж просто перспективне родовище, це можливість спільно розкрити весь геологічний та енергетичний потенціал Балтійського моря», — сказав Рольф Г. Скаар, генеральний директор CEP.
На його думку, майбутній розвиток цього об’єкта міг би суттєво сприяти зміцненню енергетичної безпеки Польщі та зменшенню її залежності від зовнішніх постачальників вуглеводнів за умови виконання всіх необхідних формальних вимог, що дозволяють його експлуатацію.
Свердловина WE1 сягає глибини 2715 метрів і була пробурена з самопідіймальної платформи на глибині 9,5 метрів. Випробування підтвердили наявність 62-метрового стовпа вуглеводнів та дуже хороші колекторські властивості в шарі головного доломіту.

Довідка Finance.ua:

  • Central European Petroleum Ltd. — канадська розвідувальна та виробнича компанія, що базується в Калгарі, більшістю акцій якої володіють норвежці. Її дочірня компанія, CEP Central European Petroleum, є власником і оператором концесії Волін на північному заході Польщі.
Людмила Пушенко
Людмила Пушенко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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