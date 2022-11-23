Відключення електроенергії вдарить по вартості деяких продуктів: що зросте у ціні — Finance.ua

Відключення електроенергії вдарить по вартості деяких продуктів: що зросте у ціні Сьогодні 19:44

Відключення електроенергії в Україні, спровоковані російськими ракетними атаками, можуть суттєво вдарити по кишенях українців. У магазинах очікується здорожчання цілої низки продуктів, зокрема овочів.

Експерти зауважують, що відсутність надійного електропостачання вплине не тільки на здорожчання деяких продуктів, а й спровокує нестачу через скорочення виробництва. Все у зв’язку з тим, що багатьом виробникам доведеться переходити на альтернативні й дорожчі джерела енергії, зокрема дизельні генератори.

Передусім, на полицях українських магазинів можуть підвищитися у ціні овочі, адже сховища вимагають постійного підключення до електрики — для підтримки в теплі одних видів та охолодження інших.

Як розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, перехід на генератори призведе до зростання вартості зберігання лише за енергоносіями учетверо, оскільки:

дизельне паливо коштує понад 50 грн/літр;

для виробництва 1 кіловата електроенергії потрібно витратити пів літра палива, тобто 25 грн.

Тож, здорожчання собівартості зберігання овочів має підвищити ціни на них на 15-20% ще до початку зими.

Через відсутність електропостачання постраждає і молочне виробництво. Як зауважив виконавчий директор «Союзу молочних підприємств України» Арсен Дідур, галузь залежить від безперервного енергопостачання. Перехід на генератори призведе до зростання цін на молочну продукцію.

Вимоги обленерго скоротити споживання електроенергії до 50% можуть похитнути галузь загалом. Оскільки це:

зменшить обсяги виробництва;

скоротить заробітні плати працівників підприємств;

зменшить податкові надходження;

призведе до дефіциту молочної продукції;

підвищить імпорт іноземної продукції;

зменшить прийом молока молокозаводами;

призведе до необхідності позбавитися поголів’я виробниками через відсутність збуту молока.

УБР За матеріалами:

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