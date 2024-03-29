Від завтра і до 15 червня частково обмежать рух Північним мостом у Києві — Finance.ua
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Від завтра і до 15 червня частково обмежать рух Північним мостом у Києві

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Від завтра і до 15 червня частково обмежать рух Північним мостом у Києві
Від завтра і до 15 червня частково обмежать рух Північним мостом у Києві
На Північному мосту від завтра, 30 березня, до 15 червня частково обмежать рух транспорту через проведення ремонтних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.
«Обмеження руху відбуватиметься в напрямку з лівого на правий берег у правій частині проїзду спорудою з перекриттям смуги руху громадського транспорту», — йдеться у повідомленні.
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Зміни пов’язані з ремонтом плити мостового полотна, що проводитиме комунальне підприємство по ремонту й утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст».
Нагадаємо, у Києві з 1 березня до 5 квітня перекрили рух транспорту ділянкою розв’язки на перетині вул. Дегтярівської та Олександра Довженка. Зміни пов’язані з продовженням реконструкції цієї розв’язки.
За матеріалами:
Економічна Правда
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