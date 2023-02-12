Від іноземного турпотоку до росії у 2022 році залишилося 4% — Finance.ua
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Від іноземного турпотоку до росії у 2022 році залишилося 4%

Світ
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Від іноземного турпотоку до росії у 2022 році залишилося 4%
Від іноземного турпотоку до росії у 2022 році залишилося 4%
Кількість іноземців, які приїжджають до рф, скоротилася на 96%. За даними прикордонників, іноземний турпотік у 2022 році становив 200 тисяч гостей. Це у 25,5 разів менше, ніж у 2019 році.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що в рф приїхали на 4,9 млн іноземних туристів менше, ніж до пандемії. Також в’їзний турпотік у 2022 році виявився меншим, ніж у 2020 та 2021 роках. Тоді країну відвідали 335,8 тисячі та 288,3 тисячі туристів відповідно.
У 2022 році найбільше візитів із туристичною метою було з Німеччини — всього 25 тисяч в’їздів. Хоча експерти пояснюють, що йшлося переважно про бізнес-візити та відвідування родичів, а організованих туристів з цієї країни та Європи практично не було.
Однією з перешкод для туризму з Європи називається відсутність авіасполучення та неможливість використовувати в росії картки Visa та Mastercard.
На другому місці з іноземного турпотоку до 2022 року — Туреччина. Також у списку туристів — гості з Ірану, Казахстану, Куби, Узбекистану, Киргизії, Індії. Також було 5,6 тисячі туристів із США — хоча у 2019 році до росії прибули 241 тисяча громадян цієї країни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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