Від Geely та Volvo: презентовано перше серійне авто для геймерів (фото) — Finance.ua
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Від Geely та Volvo: презентовано перше серійне авто для геймерів (фото)

Технології&Авто
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Від Geely та Volvo: презентовано перше серійне авто для геймерів (фото)
Від Geely та Volvo: презентовано перше серійне авто для геймерів (фото)
Новий Lynk&Co Z10 отримав незвичайну модифікацію Starbuff. Електромобіль перетворили на пересувну ігрову кімнату. Про це повідомляється на сайті ITHome.
Електромобіль Lynk&Co Z10 Starbuff розробили спільно із виробником смартфонів Meizu. Річ у тім, що обидва бренди належать Geely.
Від Geely та Volvo: презентовано перше серійне авто для геймерів (фото)
Зовні новий Lynk&Co Z10 Starbuff майже нічим не відрізняється від стандартного авто. Його вирізняє лише особливий червоний колір.
Основні зміни відбулися всередині. На другому ряду встановили два окремі геймерські крісла. Крім того, в авто вмонтували потужний комп’ютер із процесором AMD Ryzen Embedded V2000A, відеокартою AMD Radeon RX 6600M, жорстким диском на 1 Тб та системою рідинного охолодження.
Також з’явилися 17-дюймовий AMOLED-монітор Samsung, інтернет 5G, акустика Harmann Kardon із 23 динаміками та висувний столик для бездротових клавіатури і миші.
Від Geely та Volvo: презентовано перше серійне авто для геймерів (фото)
Примітно, що електромобіль Lynk&Co Z10 Starbuff не залишиться концептом — його планують виробляти серійно і продавати за $47 000.
Нагадаємо, що новий Lynk&Co Z10 — п’ятиметровий електричний седан, створений за участі спеціалістів Volvo. Модель пропонують у задньопривдній 272-сильній та повнопривідній 789-сильній версіях. Топовий варіант стартує до сотні за 3,5 с. Запас ходу авто становить від 602 до 806 км, а ціна базової моделі стартує з $27 800.
За матеріалами:
Фокус
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