Верстати, локомотиви і бульдозери: Японія забороняє експорт до рф групи промислових товарів — Finance.ua

Верстати, локомотиви і бульдозери: Японія забороняє експорт до рф групи промислових товарів
Вчора 10:45
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Японія опублікувала новий перелік товарів, які забороняється постачати рф — заборона почне діяти з 17 червня. У переліку, зокрема, самоскиди, бульдозери, екскаватори, локомотиви та інша техніка для промисловості.
Перелік підготувало Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії.
На початку червня уряд Японії анонсував заборону експорту в росію товарів, які сприяють зміцненню її виробничої бази. Тоді список цієї продукції не уточнювався. Під експортні обмеження потрапили серед інших такі категорії промислового експорту:
локомотиви для залізниць та автомобілі для обслуговування залізничних магістралей;
бульдозери, механічні екскаватори, бурильні машини та тунельні екскаватори;
парогенератори та газові генератори;
газові та вакуумні насоси, газові компресори, вентилятори;
підйомні, вантажно-розвантажувальні, вантажні або розвантажувальні машини, включаючи конвеєри;
транспортні машини та їх частини;
ткацькі верстати, запчастини та комплектуючі для них;
вимірювальне та контрольно-вимірювальне обладнання, комплектуючі до них та інші товари.