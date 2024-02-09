Великий індійський НПЗ не купує російську нафту через санкції — Reuters — Finance.ua

Великий індійський НПЗ не купує російську нафту через санкції — Reuters Сьогодні 15:24 — Фондовий ринок

Великий індійський нафтопереробний завод BPCL відмовився від купівлі російської нафти сорту «Сокол» через небажання банків-посередників проводити платежі.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела у компанії.

За їхньою інформацією інших охочих придбати нафту «Сокол» у світі більше немає, а кількість покупців Urals суттєво зменшилася.

«Нафта Urals, провідна експортна суміш росії, що завантажується із західних портів, здебільшого постачається до Азії через ембарго Європейського Союзу на російську нафту, а Індія стає її головним покупцем морської нафти», — пише Reuters.

Водночас у BPCL відзначили, що обстріли хуситів у Червоному морі не вплинули на поставки російської нафти до НПЗ. У компанії додали, що відкриті до придбання нафти із усіх фінансово вигідних джерел.

«Хоча BPCL розглядає можливість придбання сирої нафти із Венесуели, пропозиції були не вигідними, оскільки знижка має бути близько 10 дол», — наголошує агентство.

Економічна Правда За матеріалами:

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