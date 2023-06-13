Велика Британія виділить 150 млн фунтів стерлінгів біженцям з України — Finance.ua

Велика Британія виділить 150 млн фунтів стерлінгів біженцям з України
Велика Британія виділить 150 мільйонів фунтів стерлінгів на допомогу українським біженцям, щоб вирішити проблему з проживанням.
Про це повідомляє Euractiv.
Українцям, які зараз вимушено проживають у Великій Британії, допомагатимуть з житлом за новою схемою фінансування, а гроші надходитимуть до місцевих рад по всій країні. Кошти будуть спрямовані на те, щоб допомогти українцям орендувати житло та знайти роботу.
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Повідомляється, що фінансування буде розподілено по країні відповідно до кількості українців, які там проживають:
- 109 мільйонів фунтів стерлінгів для Англії;
- 30 мільйонів фунтів стерлінгів для Шотландії;
- 8 мільйонів фунтів стерлінгів для Уельсу;
- близько 2 мільйонів фунтів стерлінгів для Північної Ірландії.
«На жаль, бойові дії в Україні не мають ознак скорого припинення, тому ми закликаємо більше людей надати прихисток українцям, одночасно надаючи додаткове фінансування радам, щоб підтримати їх у питаннях довгострокового житла», — зазначила відповідальна за ці питання Фелісіті Б’юкан.
З початку російського вторгнення в лютому 2022 року понад 124 000 українців переїхали до Сполученого Королівства за схемою Homes for Ukraine. Майже половина громадян працездатного віку вже знайшли роботу в країні.
«Ми вітаємо таку заяву, яка визнає прихильність спонсорів та місцевої влади у важкі економічні часи та надасть додаткову підтримку та заспокоєння українським сім'ям в період, коли вони відновлюють своє життя та прагнуть подолати травму війни», — каже Петро Ревко, член Асоціації українців у Великій Британії.
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