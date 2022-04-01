Оголошення, швидше за все, буде зроблено через Міжнародне енергетичне агентство, за словами одного з джерел, яке відмовилося назвати розмір випуску, пославшись на чутливість ринку та необхідність для країн діяти узгоджено.
Президент США Джо Байден у четвер заявив, що його плани щодо випуску мільйона барелів нафти на день протягом шести місяців закладуть основу для досягнення США енергетичної незалежності від іноземних постачальників. Він також сказав, що очікує, що союзники вивільнять до 50 мільйонів барелів із власних запасів.
Для порівняння, місяць тому члени МЕА домовилися про випуск 61,7 млн барелів, з яких 30 млн припаде на США, а 2,2 млн — на Велику Британію.