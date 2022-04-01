Велика Британія приєднається до США у випуску на ринок нафти із резервів, — Bloomberg

Вчора 19:37 — Енергетика

Великобританія приєднається до США у вивільненні більшої кількості нафти зі своїх резервів. Це відбудеться в рамках спільних зусиль щодо зниження цін та зменшення залежності від російських поставок.

Про це повідомляє Bloomberg

Оголошення, швидше за все, буде зроблено через Міжнародне енергетичне агентство, за словами одного з джерел, яке відмовилося назвати розмір випуску, пославшись на чутливість ринку та необхідність для країн діяти узгоджено.

Президент США Джо Байден у четвер заявив, що його плани щодо випуску мільйона барелів нафти на день протягом шести місяців закладуть основу для досягнення США енергетичної незалежності від іноземних постачальників. Він також сказав, що очікує, що союзники вивільнять до 50 мільйонів барелів із власних запасів.

Для порівняння, місяць тому члени МЕА домовилися про випуск 61,7 млн барелів, з яких 30 млн припаде на США, а 2,2 млн — на Велику Британію.

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