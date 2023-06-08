Велика Британія планує створити схему страхування від воєнних ризиків для відновлення України – Bloomberg — Finance.ua

Велика Британія планує створити схему страхування від воєнних ризиків для відновлення України – Bloomberg Сьогодні 20:40 — Казна та Політика

Велика Британія планує створити схему страхування від воєнних ризиків для відновлення України – Bloomberg

Велика Британія планує провести в Лондоні 21−22 червня Конференцію з питань відновлення України, метою якої є заручитися підтримкою світових лідерів і керівників щодо пропозицій фінансування відновлення країни після війни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Дискусії між Великою Британією та союзниками України напередодні зустрічі були зосереджені на тому, як заохотити інвестиції, змусивши уряди взяти на себе витрати на страхування воєнних ризиків.

Зазначається, що небезпека збитків від війни, а також довгострокова політична й економічна нестабільність призвели до того, що витрати на страхування інвестицій в Україні стрімко зросли, це часто вибиває з ринку як інвесторів, так і приватних страховиків.

За оцінками Світового банку, вартість відновлення України становить близько $411 млрд, з яких $14 млрд необхідні для критично важливих витрат у 2023 році. Ця цифра може зрости після активізації бойових дій і підриву Каховської ГЕС цього тижня.

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За даними видання, Велика Британія хоче продемонструвати прогрес у створенні страхової схеми вже цього місяця. Хоча уряди, ймовірно, пообіцяють надати Україні нове пряме фінансування, приватні інвестиції під гарантії урядів були б дешевшим способом залучення додаткових коштів.

Також докладаються зусилля для лобіювання країн, які не мають прямих зв’язків з Україною, з метою надання допомоги у відновленні. Велика Британія намагається переконати Саудівську Аравію і Туреччину взяти участь у конференції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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