Вчені створили «штучне золото»: це може призвести до революції в електроніці — Finance.ua
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Вчені створили «штучне золото»: це може призвести до революції в електроніці

Технології&Авто
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Науковцям вдалося створити «голден» — неймовірно тонкий матеріал із молекул золота.
Йому знайдеться чимало варіантів застосування, кажуть автори дослідження, опублікованого в журналі Nature Synthesis.
Новий матеріал «голден» створено за тим самим принципом, що і «графен», який складається за молекул графіту. Графен напрочуд міцний і набагато краще проводить тепло та електрику, ніж мідь, а тому затребуваний у сучасному технологічному світі.
«Голден» представляє собою матеріал, який складається з молекул золота, покладених лише в один шар. Як і у випадку з графеном, така будова надає золоту нових властивостей, кажуть дослідники.
Зокрема новий матеріал може бути корисним в очищенні води та в комунікаційних технологіях. Крім того, графен може замінити звичайне золото у сучасній електроніці, зменшивши витрати золота на ці потреби.
Дослідники припускають, що «голден», як особлива форма золота, може бути лише одним із ряду подібних матеріалів. Зараз триває подальша робота, щоб зрозуміти, чи можна використати ті самі методи для модифікації інших металів.
За матеріалами:
УНІАН
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