Вчені розробили метод бездротового підключення до інтернету через сонячне світло — Finance.ua

Вчені розробили метод бездротового підключення до інтернету через сонячне світло Сьогодні 23:22 — Енергетика

Дослідники зі Саудівської Аравії розробили технологію, яка здатна передавати бездротовий інтернет-сигнал, що отримує енергію від сонячних панелей, через спеціальне скло.

Команда вчених зазначає, що якщо їм вдасться досягти високої швидкості передачі даних, вони зможуть транслювати «буквально все».

«Я сподіваюся, що в майбутньому сучасні офісні будівлі з гігантськими скляними вікнами працюватимуть з Інтернетом на основі цієї технології», — заявив професор Осама Амін, провідний дослідник проекту в Університеті науки та технологій короля Абдалли.

Технологія, яка використовує вікна для передання даних онлайн, все ще перебуває на початковому етапі розробки. Поки вона працює зі швидкістю 15−16 Кбіт/с.

«Наша мета полягає у тому, щоб радикально збільшити пропускну здатність», — підкреслив Амін.

Розробка використовує поляризацію сонячного світла для передання даних за допомогою «інтелектуальних» скляних елементів — рідкокристалічних запобіжників (DLS). За словами професора, поляризація дає змогу перетворити сонячне світло на «свого роду двійкове кодування».

«LAN-кабель під’єднується до маршрутизатора, і тоді ми можемо отримати сигнал Wi-Fi. У нашій системі кабель LAN буде під’єднано до краю скла, скло буде передавачем для наземного кабелю, і замість використання електрики для поширення сигналу він використовуватиме лише сонячне світло», — пояснив Амін.

noworries За матеріалами:

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