Вчені розробили камеру, що працює як сітківка людського ока — Finance.ua

Вчені розробили камеру, що працює як сітківка людського ока Сьогодні 03:33 — Технології&Авто

Вчені розробили камеру, що працює як сітківка людського ока

Інженери з Пенсільванського університету розробили камеру, що працює як сітківка людського ока. Три види «фоторецепторів» імітують сітківку ока, а штучна нейронна мережа обробляє отримані знімки.

Основа пристрою — матриця датчиків з вузькосмугових перовскітних фотодетекторів, які імітують колбочки сітківки ока. Матриця з'єднана з нейроморфним алгоритмом, що імітує нейронну мережу, для обробки інформації та отримання зображень з високою точністю.

Дослідники вважають, що новий вид датчиків можна використовувати як альтернативу фільтрам в сучасних камерах. Кремнієві датчики чутливі до всіх частин спектру, тому перед ними встановлюються світлові фільтри, які пропускають лише певні хвилі, але вони знижують чіткість і чутливість камери.

«Ми запозичили дизайн у природи — наші сітківки містять колбочки, чутливі до червоного, зеленого та синього світла, та нейронну мережу, яка починає обробляти те, що ми бачимо, ще до того, як інформацію буде передано до нашого мозку. Цей природний процес створює яскравий світ, який ми можемо бачити», — пояснив співавтор винаходу Кай Ван.

Крім того, технологія відкриває можливість створення штучної сітківки для людей з порушеннями зору. Оскільки перовскітні елементи виробляють електрику під впливом фотонів світла, така поверхня не вимагає додаткового джерела живлення та може функціонувати автономно.

noworries За матеріалами:

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