Вартість життя у Франції: оренда житла, харчування та транспорт — Finance.ua

Вартість життя у Франції: оренда житла, харчування та транспорт Сьогодні 18:29 — Особисті фінанси

Вартість життя у Франції: оренда житла, харчування та транспорт

Франція має один з найвищих рівнів життя у світі, а його середня вартість вища, ніж у сусідніх західноєвропейських державах.

Найдорожчим містом є Париж. У звіті Mercer щодо вартості життя у 2021 році Париж очолив 33 сходинку та виявився дорожчим за Амстердам, Мюнхен і Брюссель, але дешевшим за Лондон, Нью-Йорк і Цюрих. Ціни в інших регіонах країни, особливо у сільській місцевості та на півдні Франції набагато нижчі, ніж у столиці.

Бюджет родини з 2-х осіб, яка оселиться у Парижі може сягати 2400€ на місяць та більше. А обравши для життя не столицю Франції варто розраховувати мінімум на 1800€.

Оренда житла та комунальні послуги

Звичайно, як і у більшості країнах світу, головною статтею витрат у Франції стане оренда житла. За однокімнатну квартиру в центрі Парижа доведеться платити близько 1800€ на місяць. Якщо вам потрібні дві чи три спальні, то удвічі більше. Оренда квартири у Ліоні набагато дешевша, однокімнатна квартира у центральній частині міста обійдеться у 600—1250€. У Марселі ціни ще нижчі: вартість однокімнатної квартири стартує приблизно від 600€ на місяць, а трикімнатної — від 1125€.

Комунальні послуги: плата за воду, опалення, електроенергію та вивезення сміття, близько 150€ на місяць, однак найчастіше вони одразу включені у вартість орендної плати.

Телекомунікації

Ціна на базовий пакет інтернету починається приблизно від 20—30€ на місяць. Плата за мобільний зв’язок ще близько 30€. Якщо у вас є телевізор, вам буде необхідно сплачувати річну телевізійну ліцензію (138€).

Медичне страхування

Кожен, хто проживає у Франції понад трьох місяців, в тому числі й іноземці, має право на державне медичне страхування — Protection Universelle Maladie (PUMa). Місячний платіж складає 8% від заробітної плати.

Для отримання медичної допомоги необхідно зареєструватись у французькій страховій компанії та у лікаря у Франції.

Проходити більшість медичних процедур необхідно за направленням даного лікаря. Близько 70% медичних витрат покривається страхуванням. Проте у випадку, якщо у вас виявили, наприклад, рак, діабет або ви народжуєте дитину у Франції, французька система охорони здоров’я покриває 100% витрат. Ті, хто бажають отримати 100% відшкодування, можуть оформити приватне медичне страхування, для компенсації решти суми.

Харчування

Плануючи витрати на харчування варто враховувати те, де ви бажаєте купувати продукти: у великій мережі супермаркетів за містом чи у малих місцевих крамницях. Звичайно гуртові закупівлі дозволяють заощадити кошти, однак не подарують французького колориту. У середньому на місяць для купівлі продуктів варто розраховувати на суму 500€ на родину.

Вечеря на двох у ресторані середнього класу обійдеться у 60€.Вартість чашки капучино близько 2,80€, у Парижі можна витратити 3,60€.

Звичайно Франція відома своїм вином. Середня вартість пляшки 10-15€.

Транспорт

У Франції добре розвинена система громадського транспорту. Мешканцям великих міст навіть не потрібно мати машину. Одна поїздка в громадському транспорті у середньому коштує 1,50€, проїзний на місяць — 80€. Проте, тим, хто буде мешкати у сільській місцевості варто подумати про покупку автомобіля. Вартість 1 л палива 1,60€. Місячний бюджет на обслуговування авто 150€ — бензин, страхування та плата за паркування.

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