Вартість обслуговування держборгу для США зростає. Як це впливає курс долара? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Вартість обслуговування держборгу для США зростає. Як це впливає курс долара? Сьогодні 12:35 — Валюта

Витрати уряду США на виплату відсотків за державним боргом подолали позначку 50% від витрат на оборонні потреби. Держборг наразі перевищив 31 трлн доларів США - відносне зростання з 2009 року становило 138%. ФРС у свою чергу з початку минулого року збільшила облікову ставку з 0,25% до 4,75% річних. Судячи з даних інфляції, цей показник зростатиме і надалі. У результаті вартість обслуговування держборгу за досить нетривалий період зросла майже в 20 разів. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Держборг США (трлн. USD). Джерело: tradingeconomics.com

Уряд США виплатив за відсотками 2022 року 475 млрд доларів. Якщо облікова ставка ФРС до кінця поточного року досягне 5,50%, то ця стаття бюджетних видатків може перевищити позначку 550 млрд. Ситуація може покращитися лише у разі зниження ключової ставки до допандемійних значень. Для цього інфляція має впасти до 2% у річному обчисленні, що зараз є малоймовірним.

За збереження ФРС США облікової ставки на поточному рівні витрати на обслуговування держборгу до 2025 року зростуть до 725 млрд. доларів — 11% від усіх витрат держбюджету. У такому разі попит на американські держоблігації помітно скоротиться, а їх головним покупцем стане Федрезерва. Все це може призвести до послаблення долара США у довгостроковій перспективі.

Облікова ставка ФРС США (%). Джерело: tradingeconomics.com

У цій ситуації головне завдання регулятора — якнайшвидше досягти зниження інфляції, щоб розпочати активне «пом’якшення» монетарної політики і не допустити нової боргової кризи. Інакше ФРС доведеться займатися скуповуванням бондів США, тим самим збільшуючи темпи зростання цін. Враховуючи всі зазначені фактори, очікувати зниження ставки цього року не доводиться.

Ринок акцій залишатиметься під тиском, оскільки ресурсів зростання практично немає, а резерви комерційних банків не нескінченні. Це дає підстави констатувати, що технологічний сектор став першою жертвою поточної грошово-кредитної політики ФРС.

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