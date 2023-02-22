Вартість обслуговування держборгу для США зростає. Як це впливає курс долара? — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Вартість обслуговування держборгу для США зростає. Як це впливає курс долара?

Валюта
66
Витрати уряду США на виплату відсотків за державним боргом подолали позначку 50% від витрат на оборонні потреби. Держборг наразі перевищив 31 трлн доларів США - відносне зростання з 2009 року становило 138%. ФРС у свою чергу з початку минулого року збільшила облікову ставку з 0,25% до 4,75% річних. Судячи з даних інфляції, цей показник зростатиме і надалі. У результаті вартість обслуговування держборгу за досить нетривалий період зросла майже в 20 разів. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.
Вартість обслуговування держборгу для США зростає. Як це впливає курс долара?
Держборг США (трлн. USD). Джерело: tradingeconomics.com
Уряд США виплатив за відсотками 2022 року 475 млрд доларів. Якщо облікова ставка ФРС до кінця поточного року досягне 5,50%, то ця стаття бюджетних видатків може перевищити позначку 550 млрд. Ситуація може покращитися лише у разі зниження ключової ставки до допандемійних значень. Для цього інфляція має впасти до 2% у річному обчисленні, що зараз є малоймовірним.
За збереження ФРС США облікової ставки на поточному рівні витрати на обслуговування держборгу до 2025 року зростуть до 725 млрд. доларів — 11% від усіх витрат держбюджету. У такому разі попит на американські держоблігації помітно скоротиться, а їх головним покупцем стане Федрезерва. Все це може призвести до послаблення долара США у довгостроковій перспективі.
Вартість обслуговування держборгу для США зростає. Як це впливає курс долара?
Облікова ставка ФРС США (%). Джерело: tradingeconomics.com
У цій ситуації головне завдання регулятора — якнайшвидше досягти зниження інфляції, щоб розпочати активне «пом’якшення» монетарної політики і не допустити нової боргової кризи. Інакше ФРС доведеться займатися скуповуванням бондів США, тим самим збільшуючи темпи зростання цін. Враховуючи всі зазначені фактори, очікувати зниження ставки цього року не доводиться.
Ринок акцій залишатиметься під тиском, оскільки ресурсів зростання практично немає, а резерви комерційних банків не нескінченні. Це дає підстави констатувати, що технологічний сектор став першою жертвою поточної грошово-кредитної політики ФРС.
За матеріалами:
RoboForex
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.