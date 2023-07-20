Валютний прогноз: ринок праці в США не дає «впасти» інфляції — Finance.ua
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Валютний прогноз: ринок праці в США не дає «впасти» інфляції

Валюта
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На думку глави Мінфіну США Джанет Йеллен (Janet Yellen), сильний ринок праці не дає інфляції знизитись до цільових значень ФРС. Раніше вона сама очолювала американський ЦП. На думку Йеллен, зниження інфляції досить незначного спаду зайнятості. Це дозволило б із мінімальними витратами остаточно впоратися з проблемою цінового зростання. Експерти Goldman Sachs Group Inc. тепер вважають рецесію менш імовірною, а аналітики JPMorgan Chase & Co. очікують на «м'яку посадку» економіки США. На цьому тлі оптимізм інвесторів лише зростає. В очікуванні зміни глобальних параметрів монетарної політики долар США слабшає щодо інших світових валют. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.
Графік валютної пари EURUSD, D1.
Графік валютної пари EURUSD, D1.
У парі EURUSD підтримка зараз перебуває на позначці 1,0851, а опір — на 1,1248. Можливе подальше зміцнення EUR до 1,1375. Для цього котирування мають подолати рівень опору — 1,1248. В іншому випадку можливе зміцнення долара до 1,1055.
Графік валютної пари USDCHF, D1.
Графік валютної пари USDCHF, D1.
У валютній парі USDCHF рівень опору тепер змістився на 0,8632, а підтримка поки що не утворена. У разі просування ціни вище за 0,8551 долар зміцниться до рівня 0,8775. Якщо сценарій виявиться іншим, він може послабитись до 0,8435.
Графік валютної пари AUDUSD, D1.
Графік валютної пари AUDUSD, D1.
У валютній парі AUDUSD підтримка сформувалася на позначці 0,6653, а спротив — на 0,6894. На момент написання коментаря спостерігалося корекційне зміцнення долара США. Якщо котирування не подолають позначку 0,6722, AUD продовжить рух до 0,6955.
Графік валютної пари USDJPY, D1.
Графік валютної пари USDJPY, D1.
У валютній парі USDJPY позначилися рівні опору на 144,76 та підтримки на 137,86. Наразі спостерігається ослаблення JPY і найбільш ймовірною метою для цього є позначка 141,19.
Графік валютної пари GBPUSD, D1.
Графік валютної пари GBPUSD, D1.
У валютній парі GBPUSD була сформована підтримка на рівні 1,2686 та опір на 1,3142. При закріпленні котирувань вище за відмітку 1,2849 фунт може посилитися до 1,3210.
Графік валютної пари NZDUSD, D1.
Графік валютної пари NZDUSD, D1.
У валютній парі NZDUSD був утворений рівень підтримки — 0,6168, опір зараз розташований на 0,6213. У поточній ситуації долар США може послабитись до 0,6291, якщо котирування закріпляться над позначкою 0,6179.
Графік валютної пари USDCAD, D1.
Графік валютної пари USDCAD, D1.
У валютній парі USDCAD виявився рівень опору — 1,3374, а підтримка сформована на 1,3102. Якщо котирування закріпляться вище за позначку 1,3156, CAD продовжить девальвацію.
За матеріалами:
RoboForex
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