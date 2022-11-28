Валютний прогноз: протокол листопадового засідання FOMC послабив долар США? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: протокол листопадового засідання FOMC послабив долар США? Сьогодні 09:35 — Валюта

Регулятор США дав зрозуміти — є готовність до скорочення темпів підвищення ставки. Більшість учасників ринку визнала, що таке, ймовірно, незабаром виявиться доцільним. Ще одним «одкровенням» під час засідання стало повідомлення представників ФРС, що їхня оцінка ризиків рецесії зросла майже до 50%. Це було перше подібне попередження відколи Федрезерв почав підвищувати ставку в березні. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Облікова ставка ФРС (%). Джерело: tradingeconomics.com

Основних причин зміни риторики дві:

Зниження інфляційного тиску.

Загроза «скочування» економіки США в рецесію.

Згідно з останніми даними, ділова активність у виробничому секторі США скоротилася на початку листопада до 47,6 з 50,4 у жовтні. Крім того, кількість заявок на допомогу з безробіття в США зросла на 240 000. Ситуація цілком очікувана — «жорсткість» ФРС призвела до серйозного «гальмування» економіки.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) прогнозує уповільнення глобальної економіки у 2023 році до 2,2% після 3,1%, очікуваних у поточному. Економічне зростання єврозони знизиться ще різкіше — з 3,3% цього року до 0,5% наступного. Така політика ФРС змушує та інших регуляторів чинити аналогічно, щоб уникнути «провалів» курсів їх національних валют та з метою боротьби з інфляцією.

Втім, нещодавні виступи членів Федрезерва досить песимістичні. Так, президент ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі (Mary C.).Daly) заявила про те, що облікова ставка ЦБ США може скоро опинитися в діапазоні 4,75-5,25%. Президент ФРБ Клівленда Лоретта Местер (Loretta J. Mester), у свою чергу, вважає, що регулятору необхідно «більше добрих новин» для «пом’якшення» монетарної політики.

Аналітик нагадує, що цільовий рівень інфляції становить 2,00%, а тому ринки закладають ще кілька підвищень ставки в 2023 році. Реалізація цього сценарію нічого хорошого для корпоративного сектора не обіцяє. Для збереження прибутку компанії будуть змушені скорочувати витрати, зокрема за рахунок звільнення своїх співробітників. На додачу американських рітейлерів чекає наступний «святковий сезон». Після виправлення на інфляцію продажу, ймовірно, впадуть на 1,2%, що стане першим зниженням з 2009 року.

Графік валютної пари XAUUSD, D1.

У парі XAUUSD утворився широкий ціновий канал із межами 1703,96-1786,68. Якщо буде пробити рівень опору, золото може подорожчати до 1800,00 USD за тройську унцію. За збереження ФРС США поточної грошово-кредитної політики істотне зростання вартості дорогоцінних металів малоймовірне. Змінити тренд на цьому ринку може лише зміна риторики керівництвом Федрезерва.

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