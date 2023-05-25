Валютний прогноз: облікову ставку ФРС США можуть підняти ще раз — Finance.ua

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Валютний прогноз: облікову ставку ФРС США можуть підняти ще раз
Аналітики Goldman Sachs Group вважають, що потенціал для зміцнення долара США ще не вичерпано на тлі слабкості ЄС та недостатнього зростання у Китаї. Минулого тижня президент ФРС Сент-Луїса Джеймс Буллард (James Bullard) заявив, що облікову ставку можна збільшити на 0,50%. Ризик рецесії економіки США, на його думку, сильно перебільшений. Регулятор має «утихомирити» інфляцію вже цього року. У такому разі позиції долара США на міжнародному валютному ринку посиляться. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.
У парі EURUSD була сформована підтримка на позначці 1,0762 та опір на 1,0890. Долар може зміцнитись до рівня 1,0655. При цьому для подальшого зростання EUR котирування мають повернутися за позначку 1,0890.
У валютній парі USDCHF рівень опору тепер змістився на 0,9062, а підтримка утворилася на 0,8942. У разі закріплення ціни вище 0,8988 доларів зміцниться до рівня 0,9175. В іншому випадку він може послабити до 0,8869.
У валютній парі AUDUSD опір сформований на позначці 0,6803, а підтримка — на 0,6572. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6435. Сигналом для його ослаблення може стати закріплення котирувань під рівнем 0,6697.
У валютній парі USDJPY позначилися рівні опору на 138,76 та підтримки на 134,15. На даний момент USD прагне досягти рекордних позначок з початку цього року. Для цього йому необхідно подолати опір та закріпитися над ним.
У валютній парі GBPUSD була сформована підтримка на рівні 1,2392, а опір — на 1,2509. При пробої рівня опору фунт зможе дійти до позначки 1,2746.
У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6183. Опір сформовано на позначці 0,6381. У поточній ситуації долар США може зміцнитись до 0,6126.
У валютній парі USDCAD виявився рівень підтримки — 1,3358. Опір тепер знаходиться на позначці 1,3647. Канадський долар ослаб на тлі зниження вартості нафти. Якщо опір буде пробито, то USD зміцниться до 1,3805.
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