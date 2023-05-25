Валютний прогноз: облікову ставку ФРС США можуть підняти ще раз — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: облікову ставку ФРС США можуть підняти ще раз Сьогодні 08:51 — Валюта

Аналітики Goldman Sachs Group вважають, що потенціал для зміцнення долара США ще не вичерпано на тлі слабкості ЄС та недостатнього зростання у Китаї. Минулого тижня президент ФРС Сент-Луїса Джеймс Буллард (James Bullard) заявив, що облікову ставку можна збільшити на 0,50%. Ризик рецесії економіки США, на його думку, сильно перебільшений. Регулятор має «утихомирити» інфляцію вже цього року. У такому разі позиції долара США на міжнародному валютному ринку посиляться. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У парі EURUSD була сформована підтримка на позначці 1,0762 та опір на 1,0890. Долар може зміцнитись до рівня 1,0655. При цьому для подальшого зростання EUR котирування мають повернутися за позначку 1,0890.

Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору тепер змістився на 0,9062, а підтримка утворилася на 0,8942. У разі закріплення ціни вище 0,8988 доларів зміцниться до рівня 0,9175. В іншому випадку він може послабити до 0,8869.

Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD опір сформований на позначці 0,6803, а підтримка — на 0,6572. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6435. Сигналом для його ослаблення може стати закріплення котирувань під рівнем 0,6697.

Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY позначилися рівні опору на 138,76 та підтримки на 134,15. На даний момент USD прагне досягти рекордних позначок з початку цього року. Для цього йому необхідно подолати опір та закріпитися над ним.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD була сформована підтримка на рівні 1,2392, а опір — на 1,2509. При пробої рівня опору фунт зможе дійти до позначки 1,2746.

Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6183. Опір сформовано на позначці 0,6381. У поточній ситуації долар США може зміцнитись до 0,6126.

Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень підтримки — 1,3358. Опір тепер знаходиться на позначці 1,3647. Канадський долар ослаб на тлі зниження вартості нафти. Якщо опір буде пробито, то USD зміцниться до 1,3805.

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