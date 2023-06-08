Валютний прогноз: неоднозначна ситуація на ринку праці США зупинила зміцнення долара — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: неоднозначна ситуація на ринку праці США зупинила зміцнення долара Сьогодні 09:10 — Валюта

Минулої п’ятниці вийшли дані щодо ринку праці США. Рівень безробіття збільшився до 3,7%, хоч аналітики прогнозували показник на рівні 3,6%. При цьому кількість нових робочих місць становила 339 тис., а темпи зростання заробітної плати сповільнилися. За рахунок цього у ФРС з’явилися підстави призупинити цикл підвищення облікової ставки, що дає інвесторам надію на подальше пом’якшення монетарної політики та зниження вартості кредитних ресурсів. На цьому фоні стали дорожчати фондові індекси. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У парі EURUSD була сформована підтримка на позначці 1,0636 та опір на 1,0770. Долар може зміцнитись до рівня 1,0595. При цьому для подальшого зростання EUR котирування мають повернутися за позначку 1,0747.

Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору тепер змістився на 0,9148, а підтримка утворилася на 0,9026. У разі просування ціни вище за 0,9062 долар зміцниться до рівня 0,9275. В іншому випадку він може послабити до 0,8840.

Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD підтримка сформувалася на позначці 0,6468, а спротив поки що не утворено. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6335. Сигналом для його ослаблення може стати закріплення котирувань під рівнем 0,6498.

Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY позначилися рівні опору на 140,74 та підтримки на 138,29.На даний момент USD прагне досягти рекордних позначок з початку цього року.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD була сформована підтримка на рівні 1,2309, а опір — на 1,2540. При пробої рівня опору фунт зможе дійти до позначки 1,2746.

Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6053. Опір у своїй ще сформовано. У поточній ситуації долар США може послабитись до 0,6183.

Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень підтримки — 1,3358. Опір тепер знаходиться на позначці 1,3647. Якщо рівень опору буде пробити, USD зміцниться до 1,3805.

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