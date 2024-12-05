Валюта країн BRICS: аналітики розповіли, чи створить росія конкурента долару — Finance.ua

Валюта країн BRICS: аналітики розповіли, чи створить росія конкурента долару Сьогодні 19:44 — Валюта

На останній зустрічі країн BRICS обговорювали питання створення нової валюти, яка має допомогти країнам уникнути санкцій і відмовитися від долару в своїх зовнішньоекономічних розрахунках.

На зустрічі країн BRICS в російській Казані у жовтні цього року піднімали питання нової валюти, яка нібито змогла б потіснити долар на глобальному фінансовому ринку. Проте аналітики сумніваються у реалістичності ідеї нової валюти, пише Фокус.

«Крім рф, цей крок нікому не потрібний. Бразилія та КНР мають непогані відносини із США, і їм не потрібні будь-які зміни, так само як і ПАР. Щодо Індії, то це взагалі окрема тема, оскільки вони купують російську нафту з дисконтом, але не поспішають випускати виторг російських експортерів в рупіях з країни. Дії таких „друзів рф“ призвели до суттєвого викривлення торгового балансу рф і, як наслідок, до девальвації рубля», — розмірковує ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран.

На думку аналітика Івана Угляниці, ідея створити нову валюту BRICS абсолютно нереалістична, а заяви про це не мають під собою якогось реального підґрунтя, окрім політичного піару чи пропаганди.

«Серед основних ідей, окрім політичних, це спроба знайти якийсь механізм уникнення санкцій, їх обходу, убезпечення себе від конфіскації резервів, або їх заморозки. Зменшення іншої залежності від західної фінансової та юридичної системи через зменшення розрахунків в західній банківській системі, використанні долара для платежів. Також ідея в тому, аби через власну валюту, ринок капіталу, емісію і так далі впливати на інші країни, ринки», — зазначає експерт.

Тим часом Дональд Трамп, який невдовзі стане офіційним президентом США, нещодавно різко висловився про ідею створення нової валюти BRICS і пригрозив країнам стовідсотковими митами. Трамп вимагає від країн припинити спроби ініціювати створення нової валюти, або ж США запровадять проти таких країн стовідсоткові мита на їхній експорт.

На думку Угляниці, оскільки реальної загрози з боку умовного БРІКС створити таку валюту не існує, то і погрози Трампа щодо неіснуючої валюти — політичний піар. Проте, на думку Віталія Шапрана, таке повідомлення від Трампа — грамотний політичний крок.

«Трампу не потрібна нова торгова війна, але він хоче покращити торгові умови для США. Тож він почав експлуатувати фактор, який, крім рф, нікому не потрібний. Така його заява — це перш за все потужний удар по рф і позиціям путіна у БРІКС. Ні КПК, ні уряд Бразилії не будуть боротись за примарні ідеї рф, щоб наразитись на ризик мита в 100% від США. Тут ймовірність перемоги Трампа — 99%, а для нас це сигнал, що Трамп добре розуміє геополітичний базис ситуації на ринках, які розвиваються», — зазначив Шапран у коментарі Фокусу.

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