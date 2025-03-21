В Євросоюзі окреслили пріоритети для прискорення зростання — Finance.ua

В Євросоюзі окреслили пріоритети для прискорення зростання Сьогодні 19:44

В Євросоюзі окреслили пріоритети для прискорення зростання

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що всі члени ЄС зосередились на економічній програмі Європи. Оскільки всі погоджуються, що потрібно прискорити економічне зростання. Про це Кошта заявив під час спілкування з журналістами у Брюсселі.

«І саме це зробила сьогодні Європейська Рада, ухваливши важливі рішення у трьох ключових сферах: скорочення зайвої бюрократії, здешевлення енергії для громадян і компаній, а також перетворення заощаджень на продуктивні інвестиції», — зазначив Кошта.

Він пояснив, чому це важливо та які результати очікуються.

«Сьогодні ми погодили чіткі цілі, конкретні завдання та визначені терміни. Завдяки скороченню бюрократії на 25% для всіх компаній та на 35% для малого і середнього бізнесу, ми спростимо діяльність для всіх компаній у нашому економічному просторі. Завдяки заходам зі зниження цін на енергію ми допоможемо компаніям бути більш конкурентоспроможними. Завдяки інтеграції наших фінансових ринків бізнес та громадяни отримають доступ до фінансування для інноваційних компаній», — поінформував він.

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