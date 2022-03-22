В Європарламенті підтримали направлення військової місії НАТО в Україну - Ващиковський — Finance.ua

В Європарламенті підтримали направлення військової місії НАТО в Україну - Ващиковський

Голова делегації Європарламенту в комітеті Асоціації ЄС-Україна та ексглава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський виступає за створення військової місії НАТО для врегулювання ситуації в Україні та часткове закриття неба над Україною.

Про це, як пише «Європейська правда», він сказав на установчій зустрічі мережі «Об’єднані для України» (U4U), яка об’єднує парламентарів 28 країн.

Ващиковський у своєму виступі окреслив кроки, які, на його думку, повинен здійснити Європарламент для припинення війни в Україні.

«Ми повинні почати думати про лобіювання військової місії НАТО, щоб створити гуманітарні коридори, і створити зону, закриту для польотів, хоча б в обмежених районах», — сказав він.

Крім того, Ващиковський зазначив, що Європарламент повинен лобіювати надання більшої кількості зброї для України — особливо у тих столицях ЄС, де такі рішення гальмуються.

Європарламент, зазначив Ващиковський, має також виступати за посилення оборонної спроможності східного флангу НАТО.

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