В Європарламенті підтримали направлення військової місії НАТО в Україну - Ващиковський — Finance.ua
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В Європарламенті підтримали направлення військової місії НАТО в Україну - Ващиковський

22.03.2022, 14:46
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Голова делегації Європарламенту в комітеті Асоціації ЄС-Україна та ексглава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський виступає за створення військової місії НАТО для врегулювання ситуації в Україні та часткове закриття неба над Україною.
Про це, як пише «Європейська правда», він сказав на установчій зустрічі мережі «Об’єднані для України» (U4U), яка об’єднує парламентарів 28 країн.
Ващиковський у своєму виступі окреслив кроки, які, на його думку, повинен здійснити Європарламент для припинення війни в Україні.
«Ми повинні почати думати про лобіювання військової місії НАТО, щоб створити гуманітарні коридори, і створити зону, закриту для польотів, хоча б в обмежених районах», — сказав він.
Крім того, Ващиковський зазначив, що Європарламент повинен лобіювати надання більшої кількості зброї для України — особливо у тих столицях ЄС, де такі рішення гальмуються.
Європарламент, зазначив Ващиковський, має також виступати за посилення оборонної спроможності східного флангу НАТО.
За матеріалами: Економічна Правда
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