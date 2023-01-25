В ЄС можуть посилити вимоги до банків, які працюють з криптовалютами — Finance.ua
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В ЄС можуть посилити вимоги до банків, які працюють з криптовалютами

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Законодавці ЄС підтримали проєкт закону, яким банки зобов’язують мати достатньо капіталу, щоб повністю покрити авуари криптовалют.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Комітет з економічних питань Європейського парламенту схвалив проєкт закону про імплементацію правил Базеля III щодо капіталу з січня 2025 року, хоча підтримав кілька тимчасових розбіжностей, щоб дати банкам більше часу для адаптації.
Подібні заходи вживають також США, Велика Британія та інші країни
«Банки будуть зобов’язані тримати євро власного капіталу за кожен євро, який вони зберігають у криптовалюті», — прокоментував член комітету Маркус Фербер.
Крім цього, цей крок, який є тимчасовим заходом до прийняття законів ЄС, відповідає рекомендаціям світових банківських регуляторів. Подібні заходи вживають також США, Велика Британія та інші країни.
«Такі заборонні вимоги до капіталу допоможуть запобігти перекиданню нестабільності в криптосвіті на фінансову систему», — додав Фербер.
Асоціація фінансових ринків Європи (AFME) заявила, що проект закону не містить визначення криптоактивів і може в кінцевому підсумку також застосовуватися до токенізованих цінних паперів.
Країни ЄС уже схвалили свою версію проекту закону, і законодавці тепер обговорюватимуть остаточний текст з державами-членами з подальшими змінами.
За матеріалами:
Економічна Правда
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