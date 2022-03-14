В уряді Німеччини готові зняти заборону на буріння нових свердловин у Північному морі — Finance.ua

В уряді Німеччини готові зняти заборону на буріння нових свердловин у Північному морі
Вчора 05:25
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Міністр фінансів Крістіан Лінднер заявив, що Німеччина має переглянути свою заборону на дозвіл нового буріння на нафту та газ у Північному морі, оскільки вона намагається зменшити свою залежність від російських енергоносіїв.
Його слова передає reuters.
Згідно з коаліційною угодою між соціал-демократами канцлера Олафа Шольца, зеленими та вільними демократами, Німеччина не видаватиме жодних нових дозволів на буріння нафтових та газових свердловин у Північному морі за межами існуючих рамок.
«Ми повинні поставити під сумнів рішення щодо коаліційної угоди», — сказав міністр, додавши, що це виглядає більш економічним на тлі зміни цін на світовому ринку.