В Україну можуть не повернутися до 2,7 млн осіб — Finance.ua

В Україну можуть не повернутися до 2,7 млн осіб Сьогодні 20:21

Український ринок через війну став меншим за польський. Людський капітал України сильно постраждав, і не факт, що його вдасться відновити найближчими роками, бо не повернутися додому можуть до 2,7 млн осіб. Проте в країни залишилася низка інших конкурентних переваг.

Про це розповів директор ЦЕС Гліб Вишлінський. Він зазначив, що за оцінками Інституту демографії та соціальних досліджень перед повномасштабною війною в Україні проживало понад 37 млн осіб (без окупованих на той час територій). А станом на початок 2023 року — трохи більше 31 млн осіб.

Тобто в результаті російського вторгнення за кордон виїхало понад 5 млн українців (без урахування росії, білорусі та депортованих окупантами громадян). За оцінками ЦЕС, після закінчення війни від 860 тис. до 2,7 млн залишаться за кордоном. Втрати ВВП від неповернення біженців становитимуть від 2,5 до 8% на рік.

«Для порівняння, у Польщі майже 38 млн населення. Тобто зараз ми менший ринок, ніж польський. Хоча до 2014 року Україну сприймали як великий ринок, куди можуть зайти компанії сектору споживчих товарів, тому що „нас тут аж 52 млн“. З іншого боку, в Україні є багато землі, природних ресурсів та територія. Тепер це стає більш вагомою конкурентною перевагою», — вважає Вишлінський.

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uamedia За матеріалами:

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