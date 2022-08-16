В Україні звільнять від податків допомогу сім'ям поранених і загиблих військових — Finance.ua

В Україні звільнять від податків допомогу сім'ям поранених і загиблих військових Вчора 09:45 — Казна та Політика

Верховна Рада підтримала в цілому законопроект, яким пропонується звільнити від оподаткування благодійну допомогу сім’ям поранених і загиблих військовослужбовців.

Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко

Згідно з документом, тепер в Україні до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків не включатимуться доходи виплачені благодійниками на користь членів сімей учасників бойових дій, які в ході захисту держави від російської агресії отримали поранення, контузії або інше ушкодження здоров’я, загинули в результаті поранення, контузії або каліцтв.

Також законопроект передбачає, що до списку членів сімей учасників бойових дій віднесуть повнолітніх та усиновлених дітей учасників війни.

Варто зауважити, що Рада прийняла цей законопроект за основу 27 липня.

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